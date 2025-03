Municipio XV, Torquati-Ribera: “Al liceo De Sanctis firma patto di collaborazione per riqualificazione area verde”

“Sarà presentato giovedì 27 marzo al Liceo De Sanctis di Via Cassia, il Patto di Collaborazione “SCUOLA, ARTE E NATURA – Riqualificazione Area Verde La Moletta”, un accordo tra il Municipio XV di Roma, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Gaetano De Sanctis”, RUFA – Rome University of Fine Arts e Retake Roma OdV, per la cura dell’area verde prospiciente la scuola, d’ora in poi a tutti gli effetti “bene comune”.

Un impegno condiviso, che unisce istituzioni, enti, associazioni e cittadini attivi, per interventi e attività di rigenerazione, recupero e cura dell’area situata tra via la Moletta e via Cassia, nelle immediate vicinanze dell’ingresso al Liceo. Un accordo che mira all’affermazione di una vera e propria Comunità territoriale che si prenderà cura di quella zona, anche attraverso la promozione di attività didattico ricreative da realizzare al suo interno.

Come anche dichiarato dalla Dirigente Scolastica del De Sanctis, Stefania Chimienti, “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per le nostre ragazze e i nostri ragazzi in quanto consente di creare uno spazio sicuro, sereno e stimolante, sia per l’apprendimento che per il relax e la socializzazione”.

Con l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio, vogliamo davvero ringraziare le studentesse e gli studenti del De Sanctis, che insieme a tutti gli altri firmatari dell’accordo, con responsabilità si prenderanno cura di una porzione del nostro territorio.

All’appuntamento di giovedì, aperto al pubblico, interverranno con noi, Tatiana Marchisio, Assessora alla Scuola e alla Cultura del Municipio XV, Cosima Stefania Chimienti, Dirigente Scolastica IIS Gaetano De Sanctis, Fabio Mongelli, Direttore RUFA, Luca Rosati, Giulia Santarelli, Emma Tagliacollo, Docenti ISS Gaetano De Sanctis, le studentesse e gli studenti, Stefano Bani, Presidente Associazione Retake, Irene Ianiro, Presidente Associazione LabSus, AMA Roma S.p.A.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.