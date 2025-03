Workshop diretto da Paola Lorenzoni al Teatro “La Mandragola”

«Il teatro non è intrattenimento, è arte, è vita, è ricerca. E tutti quelli che fanno teatro dovrebbero ricordarselo sempre.» Gabriele Lavia

«Anche i Greci costruirono i loro teatri a forma di cervello umano, come centro vitale della conoscenza, del sapere e della poesia.» Salvatore Aricò

Sono qui a conversare con Paola Lorenzoni, bionda e gioiosa come sempre. Da tanti anni si dedica al teatro, e crea luoghi ideali di cultura e di arte, per promuovere la comunicazione teatrale a tutti, giovani e adulti. L’idea di Paola è dare a tutti la possibilità di sperimentare in prima persona il teatro e le sue grandi potenzialità. Lei sa per esperienza che il teatro fa bene alla salute!

Mentre prendiamo un caffé in giardino mi racconta dei suoi workshop e delle sue lezioni, in cui insegna a ricercare e trovare se stessi nell’azione teatrale, per poi arrivare a comunicare la scoperta della propria rivoluzione umana.Per Lorenzoni il teatro è un potente veicolo per evocare possibili trasformazioni e spalancare lo sguardo verso una diversa e ampia visione della vita. Nell’incontro tra chi pratica il teatro e il personaggio evocato emergono potenzialità assopite o dimenticate, nasce una visione della vità più aperta.

Paola sottolinea che è importante lavorare sulla fonetica: è un lavoro speciale e prezioso, perché aiuta a liberare la nostra voce. Insegna a prendere consapevolezza del proprio corpo che agisce nello spazio e nella voce, e che diventa uno strumento musicale. Nel corso delle lezioni si studiano testi narrativi, teatrali, poesie che a loro volta finiscono per diventare partiture musicali. Da questa ricerca emerge la natura profonda di ognuno: e attraverso l’azione teatrale, la poesia e la letteratura nasce un canto che unisce la nostra interiorità con l’ambiente .

Quello che si comunica è la bellezza, la forza che salverà il mondo.

Ci salutiamo dandoci appuntamento ai prossimi eventi, di cui vi terremo informati.

Il prossimo incontro per conoscere Paola e il suo metodo si terrà presso il Teatro La Mandragola di Morlupo, in Corso Umberto I, n.69 . Il workshop si svolgerà domenica 30 marzo dalle 10:00 alle 16:00.

Info e contatti:

p.lorenzoniesclusiva@gmail.com

WhatsApp : 3386918178

Grazia Caruso