Santa messa e decreto venerabilità di Salvo D’Acquisto

Santa messa in occasione della promulgazione Del decreto di venerabilità del vice brigadiere M.O.V.M Salvo D’Acquisto…

La Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture della Città

metropolitana di Roma Capitale, Manuela CHIOCCIA, è stata delegata dal Sindaco Roberto Gualtieri, a presenziare alla cerimonia presso la Basilica

Papale di San Paolo Fuori le Mura, per le celebrazioni della promulgazione de decreto di venerabilità de Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto.

“Oggi, siamo chiamati non solo a ricordare la sua eroica azione, ma anche a riflettere sui valori che ha saputo incarnare: l’impegno per il bene comune, la fedeltà ai principi di giustizia e la capacità di sacrificarsi per gli altri, anche al costo della propria vita.

La venerabilità che oggi gli viene riconosciuta ci invita a coltivare la memoria di Salvo D’Acquisto, come esempio di virtù e come simbolo di una dedizione assoluta alla comunità e alla difesa della dignità umana”.

Così in una nota la Consigliera Delegata della Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia.

Hanno partecipato alla cerimonia il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A Salvatore

LUONGO, e le più alte cariche del Governo.