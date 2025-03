Comunicato stampa CMRC Angelucci – Commonwealth e Giubileo

Ieri pomeriggio, giorno del Commonwealth Day 2025 a Palazzo Valentini, sede di Città metropolitana di Roma Capitale, il Consigliere metropolitano e Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale Mariano Angelucci ha accolto il deputato Fabio Porta, componente della III Commissione Permanente Affari Esteri, Edward Mura, Presidente Commonwealth Club of Rome, il prof. Matteo Luigi Napolitano, docente di Storia delle relazioni internazionali all’UniversitaÌ del Molise, per l’incontro “Il Commonwealth e il Giubileo – anticipating the Royal Visit”, moderato da Gianni Lattanzio, Segretario Generale Istituto Cooperazione Paesi Esteri.

Presenti all'evento l'Ambasciatore inglese in Italia Edward Llewellyn e numerosi Ambasciatori e diplomatici dei paesi del Commonwealth.

“È con grande piacere che porto il mio saluto e quello del Sindaco Roberto Gualtieri a tutti voi, in occasione di questo evento di grande rilevanza, legato al Commonwealth e ai profondi legami che uniscono l’Italia e le nazioni che ne fanno parte. Il Commonwealth rappresenta una rete globale che promuove la cooperazione, l’unita e il rispetto della diversità, valori che risuonano fortemente con la nostra visione di un mondo più inclusivo e pacifico.

Quest'anno, l'evento acquisisce una dimensione particolare in vista della visita del Re Carlo III, un momento che non solo celebra il ruolo simbolico del monarca come capo del Commonwealth, ma anche la storicità dei legami tra il Regno Unito, l'Italia, la Santa Sede e, naturalmente, Roma e la sua area metropolitana. Roma, citta simbolo di dialogo e di incontri tra culture, è il contesto perfetto per questo evento che ci invita a guardare al futuro delle nostre relazioni internazionali, sostenendo il dialogo e la comprensione reciproca tra i popoli.

Il Commonwealth Day, che ricorre proprio il 10 marzo, è anche un'occasione di riflessione su come possiamo, insieme, contribuire a un futuro più prospero e pacifico per tutti, fondato sul rispetto e la cooperazione e non sul dominio e la prevaricazione", ha dichiarato il Consigliere Angelucci.

Roma, 11 marzo 2025