Approvato il bilancio Comunale più risorse per il sociale e importanti interventi per Bracciano

Il Consiglio Comunale di Bracciano ha approvato il bilancio, segnando un impegno ancora più forte a favore del sociale e dello sviluppo del territorio. Tra le misure più significative, spicca l’aumento del 66% della spesa per i servizi domiciliari, per garantire maggiore assistenza ai cittadini in condizioni di fragilità.

Sono stati rifinanziati i centri estivi per i minori con disabilità e il trasporto sociale, assicurando continuità a servizi essenziali per la comunità.

Sul fronte delle opere pubbliche, il bilancio prevede il finanziamento di interventi fondamentali per il miglioramento della qualità della vita a Bracciano, tra cui:

✅ Efficientamento energetico dell’Asilo San Celso

✅ Realizzazione del Parcheggio Carlo Cattaneo

✅ Riqualificazione del Palazzetto Starnoni

✅ rifacimento di un tratto di Via Olmata Tre Cancelli

✅ Interventi di manutenzione stradale diffusi su tutto il territorio comunale

Inoltre, sono state previste risorse per:

🔹 Ampliamento asfaltatura della strada San Celso

🔹 Ristrutturazione della casa confiscata alla mafia in Via Odescalchi

🔹 Completamento delle aree gioco per bambini

🔹 Le manutenzione e riqualificazione per le aree verdi

🔹 Arredo per il centro urbano e interventi di riqualificazione dell’area adiacente al Centro Civico comunale.

Oltre al completamento delle opere già avviate (Dissesto idrogeologico in via Carlo Marchi, lavori presso il Palaprovincia, Lungolago) sono previsti ulteriori interventi dei quali prossimamente si dirà nel dettaglio.

LA QUESTIONE CUPINORO: UN ATTEGGIAMENTO IRRESPONSABILE

In apertura del Consiglio, ho ribadito la posizione dell’Amministrazione in merito alla vicenda Cupinoro, evidenziando il “braccio di ferro” con la Regione Lazio, che intende scaricare sul Comune la gestione del post-mortem della discarica nonostante gli impegni presi dalla stessa negli anni precedenti. Un tema cruciale, sia dal punto di vista ambientaleche economico, che richiederebbe un confronto serio e costruttivo.

Tuttavia, anziché affrontare la questione, il gruppo di Fratelli d’Italia, dopo aver cercato di strumentalizzare il tema, ha scelto di abbandonare l’aula, sottraendosi al dibattito nonostante le relazioni politiche con la Regione che avrebbero potuto favorire una soluzione.

Il sindaco Marco Crocicchi: “UN BILANCIO SANO CHE GUARDA AL FUTURO”

L’approvazione del bilancio è il risultato del lavoro dell’Amministrazione, che ha dimostrato di saper coniugare rigore finanziario e attenzione ai bisogni della comunità.

“Abbiamo approvato un bilancio sano, che ci permette di raggiungere gli obiettivi prefissati e di garantire servizi e infrastrutture fondamentali per Bracciano”, ha dichiarato il Sindaco, ringraziando la Giunta e i consiglieri che hanno lavorato con responsabilità e dedizione.

Bracciano continua così a investire nella qualità della vita e nella tutela del territorio, con una visione chiara per il futuro.