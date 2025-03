Il Podcast di Radio Onda Lunga sull’Esperimento di Guglielmo Marconi

E’ ripreso all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, con una seconda edizione, il Corso PNRR dedicato al Podcasting e alla Web Radio. Dopo il successo, alla fine del 2024, delle prime sette puntate di “Why…reless?”, la Mistery Story in podcast realizzata dagli studenti e dedicata a Guglielmo Marconi nell’anniversario della sua nascita (1874) e in quello dell’invenzione della Radio (1895), l’obiettivo è continuare ad esplorare la grammatica profonda e il senso specifico di uno strumento comunicativo divenuto ormai un autentico mass medium, da molti considerato un’evoluzione o una variante digitale della radiofonia. I dati non smettono infatti di “certificare” il successo crescente del podcasting come modalità espressiva incline all’approfondimento dei contenuti più diversi, in controtendenza rispetto ai ritmi vorticosi di un dilagante mordi e fuggi mediatico. Ma è proprio tale caratteristica, quella della verticalità e dello spessore tematico, insieme alla possibilità di un efficace team working capace di chiamare in causa abilità e competenze trasversali da parte degli studenti, a rendere il podcast uno strumento didattico innovativo, attrattivo e versatile anche e soprattutto ai fini di un apprendimento cooperativo ed inclusivo. Non a caso, la formula più ricorrente in tale contesto, è quella di “creatività digitale”, proprio ad indicare la strada di una tecnologia che si presta allo studio, all’analisi, e all’esplorazione profonda dei contenuti, ma anche alla loro libera e personale reinterpretazione.

“Abbiamo scelto di dedicare il primo podcast del nuovo corso al celebre discorso con cui Guglielmo Marconi ricordò uno dei suoi più importanti esperimenti: quello del 12 dicembre 1901 relativo alla radiotelegrafia a grande distanza, che riuscì a collegare Poldhu in Cornovaglia all’Isola di Terranova. – ha spiegato la Prof.ssa Federica Sbrana, Docente del Corso con il supporto del Tutor Prof. Sandro Pase, Vicepreside dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” – La distanza di oltre 3.000 Km, che sembrava allora enorme per la radio, spiegò Guglielmo Marconi, era stata superata, nonostante il presunto ostacolo della curvatura terrestre che tutti ritenevano insormontabile. Per il nostro podcast, allo scopo di dare risalto al contenuto, – ha aggiunto la Prof.ssa Sbrana – abbiamo scelto con i corsisti uno stile minimal, essenziale, cercando una voce maschile, quella del Prof. Marco Ruffini che ringraziamo per la sua collaborazione, capace di restituire la tensione e l’emozione di quel momento di svolta nella storia della comunicazione umana. Ma siccome l’obiettivo del Corso è naturalmente anche quello di trasmettere le competenze tecniche necessarie per diventare autonomi creatori di podcast, ci siamo sbizzarriti nel cercare da un lato un accompagnamento musicale adeguato, dall’altro alcuni “effetti sonori” evocativi, in questo caso legati essenzialmente alle onde oceaniche e al vento, in grado di ricostruire il contesto e il paesaggio in cui si svolse l’esperimento di Marconi. Ci auguriamo che il risultato sia all’altezza dell’impegno profuso dai nostri allievi. Buon ascolto e appuntamento al prossimo podcast, già in fase di realizzazione negli studi di Radio Onda Lunga” .