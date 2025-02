Municipio Xv, Cozza: “Con pulmino amico e cri rafforziamo assistenza ai fragili”

“Sabato 1 marzo, alle ore 11 presso la sede della Croce Rossa Italiana del Comitato Municipio 15 di Roma, in Via Anton Giulio Bragaglia 9 all’Olgiata, si terrà la presentazione dell’accordo tra la società Alter s.r.l. e il Comitato 15 di Croce Rossa che permetterà all’Associazione di poter svolgere, con il pulmino oggetto dell’accordo, servizi anche per conto del Municipio XV.

Il progetto, denominato “Pulmino Amico”, consiste nella donazione da parte della società al comitato locale di CRI di un mezzo attrezzato per trasportare cittadini del territorio con difficoltà sociali e sanitarie, legate a problemi di mobilità ridotta. Il servizio, che sarà operato da Croce Rossa su tutto il territorio municipale, si pone l’ambizioso obiettivo di implementare il servizio già in essere, coinvolgendo prevalentemente persone anziane, provenienti da diversi quartieri del territorio e con necessità di trasporti da/per strutture territoriali sanitarie per visite specialistiche e per controlli.

Con il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ringraziamo “Pulmino Amico” e i volontari del Comitato Municipio 15 della Croce Rossa Italiana per il prezioso contributo che quotidianamente offrono alla nostra Comunità, sempre al fianco dei più bisognosi.”

Così in una nota il Vice Presidente del Municipio XV e Assessore al Bilancio e Politiche Giovanili, Alessandro Cozza.