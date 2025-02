Alla Camera dei deputati viene ricordato Bettino Craxi

Oggi alle 17 alla Camera dei Deputati, si terrà un evento dedicato alla figura di Bettino Craxi, su iniziativa dell’Associazione Ex Parlamentari della Repubblica, con la presentazione di un volume, edito da HCS Heraion Creative Space srl, contenente due libri che ripercorrono la sua vicenda politica e il suo lascito: “Scusaci Bettino” di Carmine Fotia e “La fiducia” di Antonio Badini e Massimo Caprara. Inoltre, verrà presentato anche il libro “Controvento. La vera storia di Bettino Craxi” di Fabio Martini. L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire il ruolo di Craxi nella storia politica italiana e internazionale, con particolare attenzione alla sua visione riformista, ai rapporti tra socialisti e comunisti e al suo impegno sullo scenario globale.

All’evento prenderanno parte gli autori e interverranno Giuseppe Gargani e Massimo D’Alema. Modera Monica Giandotti.

Il libro “Scusaci Bettino” non è una biografia tradizionale, ma un’analisi critica e personale del giornalista Carmine Fotia, ripercorre la vicenda umana e politica del leader socialista negli anni in cui da notista politico del quotidiano comunista Il Manifesto, fu testimone della crisi tra socialisti e comunisti. Fotia racconta il suo incontro con Craxi ad Hammamet nel 1999, qualche settimana prima della sua scomparsa, e riflette su come il giudizio storico nei confronti del leader socialista sia cambiato nel tempo.

“La fiducia”, scritto da Antonio Badini e Massimo Caprara, è un libro, pubblicato nel 1989, sull’attività di Bettino Craxi nominato nel 1987 rappresentante del segretario generale dell’Onu Perez De Cuellar per i problemi dell’indebitamento dei paesi in via di sviluppo. Un documento in cui si racconta il suo pellegrinaggio nel mondo a favore della libertà e dell’indipendenza, per la solidarietà e per la pace. Nella conferenza stampa a Venezia del 14 febbraio 1992 (youtube) Craxi avvertì la comunità internazionale e la classe dirigente europea che se non si fosse intervenuti ci sarebbe stata la migrazione di milioni di poveri verso “le luci” delle nostre città.

L’evento sarà un’occasione di confronto e riflessione sulla figura di Bettino Craxi, il suo operato e la sua eredità politica, con interventi di esperti e testimoni diretti della sua epoca.