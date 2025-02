Ministero del Turismo e Regione Lazio, nuovo “social” per il turismo regionale

“#Romaenonsolo – C’è tutto un Lazio intorno”: Ministero del Turismo e Regione Lazio, in occasione del Giubileo 2025, lanciano una nuova rubrica social per promuovere e valorizzare il patrimonio turistico del Lazio, andando oltre le meraviglie della Capitale.

L’iniziativa racconterà le località, le bellezze e le attrazioni che impreziosiscono i territori della Regione, accompagnando gli utenti alla scoperta delle destinazioni disseminate in un raggio di 100 km da Roma, in un percorso che si dipanerà dal reatino al viterbese, dal frusinate al latinense.

Un modo per evidenziare come il Lazio sia una meta tutta da conoscere, o da riscoprire, nell’ottica di una proposta turistica fatta di piccole e grandi realtà, cultura, storia, tradizione che si integrano in perfetta armonia, ampliandola e arricchendola, all’esperienza che Roma ha da offrire.

“Ministero e Regione fanno squadra per sublimare l’emozione, già di per sé indimenticabile, che si vive nel visitare Roma e il Lazio – territori e comunità ricchi di valori identitari che rendono unica e inimitabile la nostra Italia, amata e desiderata da tutti, tanto da essere leader in Europa per reputazione turistica per il secondo anno di fila”, commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè. “Un’Italia che ha il suo valore aggiunto – nonché potenziale vantaggio competitivo – in quei circuiti turistici meno noti ma dotati di un fascino almeno pari a quello delle località più grandi e maggiormente conosciute. Ed è questa Italia che vogliamo mettere in risalto”, conclude il ministro.

“Insieme al Ministero del Turismo siamo pronti a partire, sui social, con #Romaenonsolo, una rubrica che farà da vetrina alle meraviglie del Lazio, oltre la Capitale d’Italia – dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca –. La nostra Giunta ha da sempre avvertito la necessità di comunicare che ‘C’è tutto un Lazio intorno’. Il turista, ma anche i cittadini laziali, non possono perdersi tanta bellezza spesso poco conosciuta. Il Giubileo – prosegue il presidente Rocca – è un’occasione preziosa, visto l’afflusso di milioni di pellegrini, per svelare la bellezza diffusa del Lazio. Un grande scrittore russo amava dire che ‘la bellezza salverà il mondo’. Il nostro contributo, in tal senso, deve essere quello di illuminare, promuovere e proteggere ciò che di prezioso abbiamo ereditato”.

“Attraverso la rubrica social ‘#Romaenonsolo – C’è tutto un Lazio intorno’ intendiamo offrire un supporto agile e diretto che incoraggi il visitatore a scoprire le numerose mete, alcune delle quali ancora inesplorate, di cui il Lazio è ricco e di farlo proprio partendo dalla nostra perla più importante: Roma – dichiara l’assessore al Turismo della Regione Lazio Elena Palazzo –. Un’iniziativa che trova allineati Ministero e Regione nella comune volontà di lavorare in sinergia per valorizzare al massimo l’intero territorio cogliendo l’occasione di grande visibilità offerta dall’anno dedicato al Giubileo all’insegna del nostro claim ‘C’è tutto un Lazio intorno’”.