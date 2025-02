A proposito di prezzi dei carburanti…

Secondo il sottosegretario al ministero del Made in Italy, Massimo Bitonci, alla data del 14 febbraio 2025, i prezzi dei carburanti alla pompa sono sostanzialmente in linea con i prezzi praticati nel 2024 e sono inferiori rispetto ai prezzi del 2023 e questo sarebbe il risultato delle azioni messe in campo dal Mimit.

“E’ vero che attualmente i prezzi della benzina sono inferiori a quelli medi del 2023 e del 2024 (anche se per un pelo), ma non quelli del gasolio che, pur se inferiori al 2023, superano quelli del 2024. In ogni caso, il punto è tutt’altro, ossia il fatto che dall’inizio dell’anno la benzina ha sfondato la soglia di 1,8 euro al litro e il gasolio quella di 1,7 euro, con un’impennata decisamente preoccupante. Insomma, il Governo non può prendere il periodo di riferimento che gli fa più comodo per dire che tutto va bene” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Quanto al merito del Mimit, ci viene da ridere, atteso che l’unica cosa utile prevista dal decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, ossia l’app che doveva suggerire ai consumatori quale è il distributore di carburanti più conveniente nella loro zona, dopo la bellezza di 2 anni e un mese dall’entrata in vigore del decreto ancora non ha visto la luce e non se ne sa più nulla. Due anni di ritardo sono scandalosi!” conclude Dona.

Secondo i dati del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), dall’inizio dell’anno, considerando l’ultima rilevazione del 17 febbraio 2025 secondo i quali la benzina self è pari a 1,825 euro al litro e il gasolio a 1,727 euro,

un litro di benzina self è aumentato di quasi 7 cent, +3,9%, pari a 3 euro e 40 cent per un pieno di 50 litri, equivalenti su base annua a 81 euro e 49 cent. Per il gasolio il rincaro è di oltre 7 cent al litro, +4,3%, pari a 3 euro e 57 cent a rifornimento, 85 euro e 57 cent su base annua. Insomma, una stangata.

Tabella prezzi medi settimanali carburanti in modalità self service

Prezzo medio rilevazione del 30/12/24 (euro/litri) Prezzo medio rilevazione del 17/02/25 (euro/litri) Aumento % Differenza in cent al litro Differenza in euro x pieno da 50 litri Rincaro annuo (in euro) (a) BENZINA 1,757 1,825 3,9 6,791 3,40 81,49 GASOLIO 1,656 1,727 4,3 7,131 3,57 85,57

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mase (dati arrotondati)

(a) nell’ipotesi di 2 pieni di carburante da 50 litri al mese a famiglia e prezzi costanti