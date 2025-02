Istat, Usa 1° partner per l’Italia, pericolo dazi

Secondo i dati Istat pubblicati oggi, gli Stati Uniti si confermano il primo partner commerciale dell’Italia, con un saldo commerciale pari a +38.870 milioni di euro che, seppur in riduzione rispetto al 2023 (+41.930 milioni), doppia quello con il Regno Unito, al secondo posto con 19 mld e 366 milioni. Al terzo posto la Francia con 16 mld e 582 mln.

“I dazi degli Stati Uniti contro l’Europa sarebbero una vera iattura per l’Italia. Analizzando i prodotti delle attività manifatturiere, ossia le voci che registrano un saldo commerciale positivo con gli Stati Uniti, il settore più colpito sarebbe quello dei Macchinari e apparecchi non classificati altrove con 10 mld e 756 mln, al secondo posto i Prodotti alimentari e bevande, con ben 7 miliardi a 244 mln, al terzo i Mezzi di trasporto con 6 mld e 146 mln. Appena fuori dal podio, i Prodotti tessili e dell’abbigliamento con 5 mld e 286 mln” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“I dazi non fanno bene a nessun Paese, nemmeno agli Stati Uniti, dato che non restano mai senza una controrisposta. Insomma, non ci sono mai vincitori. Innescano solo una guerra commerciale dalle quale a uscire sempre perdenti sono i consumatori che finiscono per pagare prezzi maggiorati, che innescano l’inflazione, determinano una riduzione del loro potere d’acquisto, con danni sui consumi e conseguentemente sul Pil e sull’occupazione” conclude Dona.

Tabella n. 1: Export, Import e saldo con gli Stati Uniti per attività economica (anno 2024 – valori in migliaia di euro) in ordine decrescente per la voce Saldo

N. Settore attività economica Export Import Saldo 1 CK Macchinari e apparecchi n.c.a. 12.818.152 2.061.414 10.756.738 2 CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 7.732.236 487.822 7.244.414 3 CL Mezzi di trasporto 7.971.664 1.825.321 6.146.343 4 CB Prodotti tessili e dell’abbigliamento, pelli e accessori 5.569.013 282.522 5.286.491 5 CM Prodotti delle altre attività manifatturiere 5.067.091 580.293 4.486.798 6 CF Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 10.059.694 7.340.337 2.719.357 7 CJ Apparecchi elettrici 2.880.983 645.605 2.235.378 8 CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 3.727.828 1.509.686 2.218.142 9 CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.578.657 418.741 2.159.916 10 CE Sostanze e prodotti chimici 2.889.769 1.722.711 1.167.058 11 CI Computer, apparecchi elettronici e ottici 1.764.291 1.471.033 293.258 12 CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 690.936 400.416 290.520 13 CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa 455.782 411.677 44.105

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Export, Import e saldo con gli Stati Uniti per attività economica (anno 2024 – valori in migliaia di euro) – tabella completa

Settore attività economica Esportazioni Importazioni Saldo A Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 113.973 1.089.608 -975.635 B Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere 41.120 4.763.441 -4.722.321 C Prodotti delle attività manifatturiere 64.206.097 19.157.578 45.048.519 CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 7.732.236 487.822 7.244.414 CB Prodotti tessili e dell’abbigliamento, pelli e accessori 5.569.013 282.522 5.286.491 13 Prodotti tessili 485.695 44.339 441.356 14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.439.784 110.221 2.329.563 15 Articoli in pelle e simili 2.643.534 127.962 2.515.572 CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa 455.782 411.677 44.105 16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 184.906 46.275 138.631 17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 270.876 365.402 -94.526 CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 690.936 400.416 290.520 CE Sostanze e prodotti chimici 2.889.769 1.722.711 1.167.058 CF Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 10.059.694 7.340.337 2.719.357 CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.578.657 418.741 2.159.916 22 Articoli in gomma e materie plastiche 941.063 232.839 708.224 23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.637.594 185.902 1.451.692 CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 3.727.828 1.509.686 2.218.142 CI Computer, apparecchi elettronici e ottici 1.764.291 1.471.033 293.258 CJ Apparecchi elettrici 2.880.983 645.605 2.235.378 CK Macchinari e apparecchi n.c.a. 12.818.152 2.061.414 10.756.738 CL Mezzi di trasporto 7.971.664 1.825.321 6.146.343 291 Autoveicoli 3.542.790 86.449 3.456.341 CM Prodotti delle altre attività manifatturiere 5.067.091 580.293 4.486.798 31 Mobili 1.605.368 18.635 1.586.733 D Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 0 E Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 55.367 753.987 -698.620 Altri prodotti n.c.a. 342.890 124.698 218.192 TOTALE 64.759.447 25.889.311 38.870.136

