CRESCO Spazio Giovani: il posto giusto per chi ha voglia di fare

Hai mai desiderato un luogo dove esprimere le tue idee, coltivare le tue passioni e incontrare persone con cui condividerle? CRESCO Spazio Giovani è tutto questo e molto di più. Un centro di aggregazione pensato per dare voce a chi ha qualcosa da dire, per sperimentare, crescere e scoprire nuovi talenti.

Le attività? Non un elenco fisso, ma un’esperienza che costruirai insieme agli altri. Qui ogni iniziativa nasce dai giovani, con il supporto dell’Associazione Sintònia, che coordina gli incontri settimanali e aiuta a trasformare le idee in realtà.

Uno spazio che parte da te

Si comincia con Il Cerchio delle Idee, un incontro aperto in cui puoi dire la tua su come organizzare le attività. Non sei un semplice spettatore: questo spazio è tuo e sarai tu, insieme agli altri, a renderlo vivo e unico.

Ma un luogo di crescita non è solo organizzazione: è anche ascolto e condivisione. Ecco perché nasce Incontrarsi, Guardarsi, Capirsi, uno spazio per esprimere i propri vissuti, confrontarsi su dubbi, ansie e paure, e capire meglio se stessi e gli altri. Niente giudizi, solo accoglienza e rispetto reciproco.

Preferisci affidarti alle parole scritte? Raccontati è il laboratorio di scrittura autobiografica pensato per chi vuole esplorare la propria storia. Scrivere aiuta a conoscersi meglio e a dare un senso ai momenti della vita. Prova e scopri quanto può essere potente.

Creatività senza limiti

Se hai sempre sognato di scrivere una canzone o ne hai già una nel cassetto, L’Officina delle Canzoni è lo spazio giusto. Qui si esplora il mondo della musica, dalla scrittura del testo alla creazione del beat, fino alla possibilità di registrare il proprio pezzo. Nessun limite, solo libertà di espressione.

Ti affascina il teatro? Oltre i Limiti è un laboratorio per sperimentare, giocare e scoprire il proprio potenziale. Non serve esperienza, solo voglia di mettersi in gioco.

E se raccontare il mondo attraverso le immagini è la tua passione, Sperimenta ti farà esplorare la fotografia in modo creativo e spontaneo. Scatta, documenta, cattura i momenti più belli del centro e magari esponi i tuoi scatti in una mostra!

Un aiuto per lo studio e per il futuro

Affrontare la scuola può essere complicato, ma con il giusto metodo diventa tutto più semplice. Io Studio ti aiuta a trovare strategie di apprendimento efficaci, in un ambiente positivo dove chiarire dubbi e migliorare le tue capacità.

E se stai cercando opportunità formative, corsi universitari o informazioni su alloggi e agevolazioni, lo Sportello Informativo è qui per darti risposte concrete.

A volte, però, serve un supporto più personale. Lo Sportello Psicologico è a disposizione per chi sente il bisogno di parlare con un professionista in uno spazio sicuro e riservato.

Più sicuri nelle relazioni

Fare amicizia, iniziare una conversazione, gestire i conflitti: per qualcuno è naturale, per altri meno. Se vuoi migliorare le tue abilità sociali, Socializziamo è il laboratorio perfetto per imparare, attraverso esercizi pratici e giochi di ruolo, a relazionarti con gli altri in modo più sereno e sicuro.

Programma settimanale delle attività

Ogni settimana, CRESCO offre una serie di attività pensate per coinvolgerti e permetterti di crescere insieme agli altri. Ecco il programma:

Lunedì

16:30-18:30 Oltre i Limiti (laboratorio teatrale)

Martedì

14:30-16:30 Sportello Psicologico (individuale)

16:30-17:30 RACCONTATI (scrittura autobiografica)

17:30-19:30 IO STUDIO (supporto allo studio)

Mercoledì

14:00-15:00 Il Cerchio delle Idee

15:00-17:00 L’Officina delle Canzoni (songwriter)

17:00-19:00 Sperimenta (fotografia sperimentale – attività quindicinale)

Giovedì

17:00-19:00 Sportello Psicologico (individuale – attività quindicinale)

Venerdì

12:00-13:00 Sportello Psicologico (individuale – attività quindicinale)

17:30-18:30 Il Cerchio delle Idee

18:30-20:00 Socializziamo (attività quindicinale)

19:30-20:00 Sportello Psicologico (individuale – attività quindicinale)

Sabato

11:00-12:00 Incontrarsi, Guardarsi, Capirsi (attività quindicinale)

Vieni a scoprire CRESCO!

Non ci sono schemi rigidi, solo opportunità da cogliere. CRESCO è il posto giusto per chi ha voglia di esplorare, sperimentare e crescere. Vieni a vedere con i tuoi occhi, partecipa a un’attività, scopri cosa ti appassiona.

E chissà… magari sarà proprio una tua idea a dare vita alla prossima iniziativa!

Indirizzo: via Giuseppe Garibaldi, Trevignano Romano 00069

Email: spaziogiovanitrevignano@gmail.com

Sito web: spaziogiovanicresco.blogspot.com

Paola Forte

Redattrice L’agone