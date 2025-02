Città metropolitana di Roma capitale e la giornata del gatto

Il 17 febbraio in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Gatto: Città metropolitana di Roma Capitale, in collaborazione con l’Assessorato Ambiente di Roma Capitale e con ENPA, LNDC e Garante Animali di Roma Capitale, ha organizzato un evento pubblico dedicato a questo splendido animale e a tutti coloro che ogni giorno si dedicano alla loro tutela.

L’iniziativa, realizzata all’Atlantico di Roma, ha dato spazio alle tante associazioni e organizzazioni no profit che si occupano di recupero, cura e adozione di questi animali, svolgendo un ruolo fondamentale a supporto dei gattili pubblici e delle strutture veterinarie e nella gestione delle colonie, circa 600, che si trovano in tutta la città.

Con LAVscuola è stato allestito uno spazio dedicato ai ragazzi, con lezioni formative incentrate su caratteristiche e abitudini del gatto, e uno “spazio del cuore” dedicato alle adozioni, gestito dalle referenti di colonia in collaborazione con ENPA e LNDC. Tre i dibattiti del pomeriggio, dal focus scientifico, che ha approfondito con Asl e medici veterinari l’attuale sistema di tutela sanitaria pubblica e le innovazioni normative che riguarderanno anche i gatti e la loro protezione, cui ha preso parte la Consigliera metropolitana di Roma Capitale Tiziana Biolghini, al panel associativo, con un focus sulle tante realtà di volontariato che animano il territorio e sulle quotidiane esperienze che vivono, Al panel istituzionale, hanno partecipato Rocco Ferraro, Consigliere delegato ambiente e tutela animali di città metropolitana di Roma capitale e ideatore dell’evento, Sabrina Alfonsi, Assessore all’agricoltura ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Michele Pezone, responsabile diritti animali LNDC Animal Protection e Ilaria riccitelli presidente ENPA Roma, con l’intervento da remoto di Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

“Per la prima volta abbiamo voluto organizzare un’iniziativa in questa giornata per far conoscere più da vicino un animale domestico che con Roma ha un rapporto speciale. L’intento è quello di dare visibilità e dignità al mondo del volontariato felino, e mettere a fuoco quanto le istituzioni, Roma e Città metropolitana, stanno facendo per occupare uno spazio finora lasciato al terzo settore, dal punto di vista politico ed economico, con il pieno sostegno del Sindaco Gualtieri. I gatti che vivono nelle colonie e liberi in città sono di fatto un patrimonio del Comune. Il ruolo delle istituzioni sta cambiando dal solo aspetto emergenziale e sanitario – per quanto sia un enorme passo avanti la costruzione dell’ospedale veterinario della Capitale – a quello più diretto nella tutela e nella gestione delle colonie. A Roma stiamo lavorando al nuovo regolamento per la tutela degli animali, ampliando notevolmente la parte relativa alla gestione delle colonie feline. Come Città metropolitana daremo avvio a un concorso tra gli istituti superiori artistici e grafici, in accordo con i Consiglieri metropolitani Tiziana Biolghini e Daniele Parrucci, per sviluppare progetti di brandizzazione del materiale che Roma Capitale fornirà alle colonie, dalle pettorine alle ciotole. Un gesto simbolico, per riconoscere una funzione sociale, istituzionalizzare un ruolo di fatto svolto da tante cittadine e cittadini e per sensibilizzare tutti ad un approccio consapevole verso questi animali”.

Rocco Ferraro, Consigliere delegato Ambiente e Tutela animali di Città metropolitana di Roma Capitale e Consigliere capitolino.