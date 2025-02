Il PD di Civitavecchia al fianco dei medici di base

Riceviamo e pubblichiamo – In qualità di Segretario del Partito democratico di Civitavecchia, esprimo la mia piena solidarietà ai medici di famiglia del Lazio, che con la loro lettera aperta hanno denunciato le pesanti difficoltà in cui sono costretti a operare a causa delle politiche regionali. Mentre i costi per i cittadini aumentano, la sanità pubblica viene progressivamente smantellata a favore dei grandi privati, lasciando i medici di base senza strumenti adeguati per garantire un servizio efficace e accessibile a tutti.

Il Partito democratico è sempre dalla stessa parte, così come la destra. Francesco Rocca sta semplicemente proseguendo l’opera iniziata da Francesco Storace di destrutturazione del servizio sanitario regionale. A destra si continua a considerare la sanità pubblica un costo da tagliare, non un diritto da garantire. Noi invece abbiamo sempre fatto scelte diverse.

Nei dieci anni di governo del centrosinistra, abbiamo avuto il coraggio di far emergere una situazione ereditata che era catastrofica e la forza e la serietà di risanare il sistema, portando il Lazio fuori dal commissariamento. Oggi rischiamo di vedere tutto vanificato, con il ritorno a logiche che favoriscono pochi grandi privati a discapito di tutti i cittadini.

La Regione Lazio, invece di supportare i medici di famiglia e il territorio, continua imperterrita il suo attacco alla sanità pubblica, attraverso provvedimenti che complicano la vita dei pazienti e minano la relazione di fiducia tra medico e assistito. Decisioni come la riduzione della durata delle prescrizioni e le modifiche ai cataloghi regionali durante le festività sono solo gli ultimi esempi di una gestione irresponsabile e dannosa.

Il Partito democratico di Civitavecchia si schiera con forza a difesa di un Servizio Sanitario pubblico, universale e di qualità. Chiediamo alla Regione di cambiare rotta, smettendo di penalizzare i cittadini e i professionisti della sanità.

Difendere la sanità pubblica significa tutelare il diritto di tutti a cure gratuite e accessibili, senza discriminazioni né privilegi. È il momento di alzare la voce e mobilitarsi, prima che sia troppo tardi.

Enrico Luciani

Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia