Ue, AIC: “Riforma OCM primo passo per salvaguardare reddito agricolo”

“L’Ue ha bisogno di una riforma dell’OCM (Organizzazione Comune dei Mercati) e di un provvedimento che favorisca l’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali a livello transfrontaliero tra i Paesi membri, solo così possiamo fare dei passi avanti per tutelare il reddito degli agricoltori. Adesso, serve accelerare sul processo di approvazione delle due proposte e continuare a lavorare affinché si possano affrontare altri temi relativi al reddito, quali, ad esempio, le vendite sottocosto”.

Lo afferma in una nota Giuseppino Santoianni, presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori commentando le parole del Commissario Europeo Hansen ieri nella seduta straordinaria della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

“Lo strapotere contrattuale dei gruppi d’acquisto transnazionali continua a creare una pressione al ribasso a spese delle pmi agricole” prosegue il presidente di AIC. “Sulla proposta di Regolamento OCM apprezziamo gli interventi relativi all’obbligo dei contratti scritti nonché i meccanismi che rafforzano la trasparenza dei prezzi con la definizione di fattori oggettivi e comprensibili per indicare i cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione”, commenta Santoianni.

“Inoltre, accogliamo con favore il pacchetto di misure annunciato per il vitivinicolo, comparto che merita sostegno, non narrazioni fuorvianti come quelle del nuovo documento Ue sul piano Beating Cancer”, conclude.