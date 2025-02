Municipio Xv, Torquati: “Approvata deliberazione per cessione area a parrocchia Olgiata. Ora assemblea capitolina”

“E’ stata approvata oggi in Consiglio Municipale la deliberazione per la cessione dell’area di proprietà di Roma Capitale alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo all’Olgiata.

Il documento, che ora dovrà essere approvato in Assemblea Capitolina, va incontro alla richiesta dei parrocchiani, della Parrocchia stessa e della Diocesi di Porto Santa Rufina che per la prima volta nel 2015, e poi negli anni successivi, aveva già fatto richiesta di acquisizione dell’area per un ampliamento dei servizi del complesso parrocchiale.

Quella dell’Olgiata e La Storta è una comunità cresciuta negli anni che conta oggi oltre dodicimila abitanti. Insieme a quelle di La Storta e Isola Farnese, la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo è da sempre punto di riferimento per la zona, con attività di culto, assistenza ai fragili, alle giovani generazioni e con servizi offerti alla cittadinanza che si svolgono quotidianamente all’interno e all’esterno della struttura.

L’acquisizione dell’area verde, inspiegabilmente esclusa dall’accordo per la costruzione della Chiesa inaugurata il 20 settembre 2014, consentirà ora alla Parrocchia di concordare con il Municipio XV gli interventi di sistemazione per il suo nuovo utilizzo.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.