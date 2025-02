Municipio Xv, Torquati: “Approvato per la prima volta piano di illuminazione del territorio”

“E’ stato approvato oggi dal Consiglio del Municipio XV il “PSI”, il nuovo Piano Strategico di Illuminazione del territorio. Un lavoro avviato mesi fa con l’approvazione all’unanimità della risoluzione della Commissione Lavori Pubblici, che ha indicato le esigenze, e proseguito con il lavoro istruttorio dell’Ufficio Tecnico e con l’approvazione della delibera in Giunta Municipale, che oggi poi è arrivata all’approvazione definitiva.

Con la fine del contenzioso ultradecennale tra Acea Areti e Roma Capitale, risolto dall’amministrazione Gualtieri, e il conseguente accordo transattivo, si può ora aprire una nuova pagina per l’illuminazione pubblica della città. Il Municipio XV ha quindi voluto cogliere questa opportunità proponendo una delibera quadro per esprimere le esigenze territoriali.

Il nuovo e primo Piano Strategico di Illuminazione di Roma Nord, sarà quindi uno strumento utile per comporre il nuovo piano di illuminazione pubblica di Roma Capitale, ma allo stesso tempo il Municipio potrà autonomamente finanziare gli impianti. Suddiviso in tabelle per la classificazione degli impianti, il PSI è una delibera quadro che divide le esigenze in otto ambiti: impianti da prendere in carico, nuova realizzazione, illuminazione per sicurezza con una specifica sui sottopassi, illuminazione dei parchi, implementazione degli impianti esistenti, illuminazione delle strade private, qualora prese in carico, e illuminazione delle stazioni e relativi parcheggi.

Un piano che intende quindi fare chiarezza sanando gli errori fatti in passato, ad esempio sugli impianti realizzati e mai presi in carico, e che allo stesso tempo guarda al futuro dando delle linee guida senza però essere rigido. Il PSI potrà infatti essere aggiornato annualmente secondo le esigenze mutate del territorio.

Un ringraziamento alla Commissione tutta, in particolare al Presidente Alessio Leppe e all’Assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi, per aver contribuito a dare uno strumento semplice e innovativo che potrà essere utilizzato anche negli anni successivi.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.