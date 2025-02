Guasti e problemi sulla FL3 Roma – Viterbo

Ore 18.30 circa il treno della linea FL3 diretto a Cesano si ferma all’altezza dell’Eurospin e rimane fermo, spegnendo il motore e rimanendo in silenzio. Viene fatto, a intervalli di più minuti lo stesso annuncio col quale viene detto che a causa di un guasto al treno davanti al nostro non è possibile proseguire e dobbiamo aspettare l’autorizzazione. Qualche minuto prima delle 19.00 un nuovo annuncio. A causa di problemi alla stazione de La Storta il treno non può proseguire e siamo costretti a invertire la marca. Quindi chi si aspettava di arrivare a destinazione si vedrà retrocesso di una stazione, La Giustiniana. Verso le 19.05 viene aggiunto (restando sempre fermi allo stesso punto) che verranno messi degli autobus sostitutivi, ma intanto il “sequestro di persona” persevera per altri minuti.

Claudia Reale

Redattrice L’agone