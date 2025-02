Una nuova pietra d’ inciampo a San Saba

Oggi in via Federico Zuccari 2A, si è proceduto all’ installazione di una pietra d’inciampo in memoria di Giuseppe del Monte ucciso alle Fosse Ardeatine il 24 Marzo 1944.

Erano presenti, tra i familiari, la figlia Marina e il nipote Piero ed una nutrita rappresentanza di cittadini del rione XXI. Presenti anche l’assessore alla memoria del Primo Municipio Adriano Labbucci, il presidente Giuseppe Salmè dell’ ANPI Testaccio – San Saba e Annabella Gioia per l’associazione Arte in Memoria.

L’iniziativa fa parte di un percorso sulla Memoria del rione, condotto dall’Associazione Rete Comune Inquilini Ater San Saba, che ha portato all’individuazione di ben sei vittime delle Fosse Ardeatine legate al rione stesso. Dato straordinario considerando l’esiguo numero degli abitanti di San Saba.