Scrivere a mano: riscopri il piacere e migliora la tua scrittura

Nell’era digitale, la scrittura a mano è sempre più trascurata, ma ha un valore insostituibile, non solo aiuta a memorizzare meglio i concetti, ma rilassa, stimola la creatività e rende il tratto più fluido e armonioso.

Se desideri migliorare la tua scrittura, rilassare la mano e scoprire tecniche per una lettura più chiara, questo corso è quello che fa per te. Imparerai semplici esercizi per rendere il gesto grafico più naturale e meno faticoso, aiutandoti a scrivere con piacere e consapevolezza.

Partecipa al mio corso di scrittura a mano, dove lavoreremo su postura, impugnatura della penna e fluidità del tratto, con esercizi pratici e mirati.

📅 Quando? Dal 25 febbraio 2025, ogni martedì alle 18:00

⏳ Durata: 5 lezioni settimanali da 70 minuti

📍 Dove? Università Popolare del Lago di Bracciano, Via delle Cantine 19

Per informazioni e iscrizioni:

✉️ grafologiaescrittura@gmail.com

📲 WhatsApp: 349 7916689 – 331 8159933

Scrivere a mano è un’arte preziosa: coltivala insieme a me!

Paola Forte

Redattrice L’agone