Tavola rotonda per il Safer Internet Day 2025 – 11 febbraio, Teatro Torpignattara, Roma

In occasione della Giornata Mondiale del Safer Internet Day, l’11 febbraio 2025, il teatro Torpignattara ospiterà la tavola rotonda “Oltre lo schermo: educazione, privacy e responsabilità nell’era digitale”, un incontro aperto al pubblico che vedrà la partecipazione di esperti della comunicazione, del giornalismo e dell’informazione per affrontare le sfide della società digitale iperconnessa.

I RELATORI

A portare il loro contributo saranno:

Maurizio Pizzuto, Presidente dell’Associazione Giornalisti 2.0, impegnato nella diffusione di pratiche giornalistiche etiche e nella lotta alle fake news.

Carmine D’Urso, scrittore e giornalista, esperto di comunicazione e di fenomeni sociali legati all’evoluzione del digitale.

Danilo Montaldo, scrittore e giornalista, con un focus sulle dipendenze e i rischi psicologici da abuso digitale

Alessandro Conte, direttore di European Affairs Magazine, che analizzerà l’impatto della digitalizzazione sulla politica e sulle istituzioni europee.

IL DIBATTITO

Durante la tavola rotonda, si affronteranno i principali temi legati alla società digitale, con particolare attenzione ai rischi e alle opportunità legati all’uso delle tecnologie e alla diffusione delle informazioni online. Sarà un’occasione per riflettere su questioni di estrema attualità, come la disinformazione e le fake news, che minano la qualità dell’informazione e la consapevolezza pubblica, e la tutela della privacy e dei dati personali, sempre più esposti a violazioni e manipolazioni. Si parlerà anche del cyberbullismo e della responsabilità digitale, evidenziando il ruolo cruciale dell’educazione nella prevenzione di comportamenti dannosi e nell’uso etico dei social media. Infine, si discuterà di benessere digitale, per comprendere come trovare un equilibrio tra connessione e qualità della vita.

L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un utilizzo consapevole e responsabile del web e delle tecnologie digitali. Attraverso il confronto tra esperti e cittadini, verranno proposte strategie concrete per contrastare la disinformazione, proteggere i propri dati personali e promuovere una cultura digitale più sicura ed etica. Il dibattito sarà un’occasione per educatori, genitori, studenti e professionisti della comunicazione di acquisire strumenti utili per navigare il mondo digitale in maniera più informata e responsabile.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA