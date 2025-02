Cna, sei mesi di tirocini in azienda a 800 euro al mese per i disoccupati over 18

“Per l’impresa il vantaggio sarà doppio: potrà formare una persona gratuitamente e ottenere un consistente contributo in caso di assunzione. Ma anche il tirocinante avrà i suoi benefici: un’indennità di 800 euro al mese per sei mesi in azienda e la possibilità di ottenere alla fine del percorso il posto di lavoro”. Luana Melaragni, responsabile di Cna Sostenibile, sintetizza così Salgo e Risalgo, i bandi della Regione Lazio destinati a persone disoccupate over 18 non impegnate in percorsi di istruzione scolastica o universitaria, in corsi di formazione o altre politiche attive.

L’obiettivo è quello di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro. Cna Sostenibile sta organizzando i tirocini, che saranno preceduti da 12 ore individuali di orientamento specialistico. Poi si procederà con la formazione di sei mesi in azienda, dove il tirocinante sarà seguito costantemente nell’apprendimento del mestiere.

“Si tratta di un’opportunità importante – dice Luana Melaragni – soprattutto perché c’è grande carenza di alcune figure professionali. Un problema di cui le imprese si lamentano frequentemente”. Salgo e Risalgo non solo mette in contatto diretto domanda e offerta, “ma permette di formare direttamente il tirocinante – continua – che nel corso dei sei mesi potrà acquisire le competenze professionali necessarie attraverso un’esperienza pratica in azienda”.

Il tutto a costo zero, ma non solo. “Oltre a formare la forza lavoro, soprattutto in quei settori in cui è difficilissimo trovare figure già preparate – conclude Melaragni – per l’impresa c’è anche un ulteriore beneficio: se ci saranno i presupposti e procederà con l’assunzione, riceverà un bonus occupazionale fino a 12mila euro”.