Unione Civica: “Civitavecchia al fianco della Palestina per due popoli, due Stati”

La Lista Civica Unione Democratica esprime grande soddisfazione per il voto del Consiglio Comunale che ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina. Una scelta che rappresenta non solo un atto politico importante, ma anche un messaggio di civiltà e di giustizia in un momento storico segnato da tensioni crescenti e sofferenze drammatiche per milioni di persone.

Questa decisione è un richiamo simbolico e potente, volto a ricordare quanto sia semplice scivolare verso posizioni di odio e disumanizzazione. Quando si arriva a dichiarare che milioni di persone dovrebbero essere deportate per fare spazio a un’utopia esclusiva, siamo di fronte a un orrore che non può più essere ignorato. Di fronte a tutto questo, non si può rimanere indifferenti.

Civitavecchia ha scelto di schierarsi a fianco del diritto alla dignità e all’autodeterminazione del popolo palestinese, ribadendo il principio fondamentale della convivenza pacifica: due popoli, due Stati. La nostra città manda un segnale forte e chiaro, nella convinzione che solo il dialogo, il riconoscimento reciproco e il rifiuto della violenza possano gettare le basi per una pace duratura.

La Lista Civica Unione Civica ringrazia non soltanto i suoi consiglieri comunali: Mirko Urbani e Giancarlo De Gennaro, ma tutti i consiglieri comunali di tutte le forze politiche che hanno sostenuto questa posizione, dimostrando che anche nelle differenze è possibile trovare un punto d’incontro su valori universali come la giustizia e la dignità umana.

Con questo voto, Civitavecchia ha voluto ribadire il proprio impegno morale a non voltarsi dall’altra parte. Perché nessuna battaglia per i diritti è lontana quando si parla di umanità.