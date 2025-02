Canale Monterano, a buon punto i lavori presso la casa di comunità

In vista del fine-lavori calendarizzato per il 31 dicembre 2025, ieri si è tenuto un sopralluogo congiunto presso i locali di quella che diventerà la Casa di Comunità di Canale Monterano, una delle prime realizzate nel distretto RM 4.3 grazie ai fondi del PNRR. Alla presenza, tra gli altri, del Sindaco Alessandro Bettarelli, dell’Assessore alle Politiche Sociali Laura Aloisi, del Direttore del Distretto Giacomo Furnari e dell’Arch. Roberta Vannicola, che sta seguendo la realizzazione dei lavori, della Referente programmazione e sviluppo interventi di trasformazione dell’assistenza territoriale per il Distretto 3

Dott.ssa Michela Cicconi e della Dr.ssa Elena Lucia, coordinatrice infermieristica del distrettuale, è stato possibile fare il punto della situazione: i locali, una volta adibiti a Scuola Elementare di Montevirginio, cominciano finalmente a prendere forma.

La nuova sede, articolata su due piani e concessa dal Comune di Canale Monterano in comodato d’uso gratuito alla Asl Rm4, ospiterà servizi importanti a favore del territorio, andando a creare una rete di prossimità apprezzabile, che consentirà ai cittadini di trovare in uno stesso luogo il Punto Unico di Accesso (PUA) ed una vasta gamma di servizi sanitari e sociali.

I lavori, ufficialmente avviati il 1° Marzo 2024, dopo un avvio lento sono ormai ad una buona fase di realizzazione: sistemato il tetto e le pareti esterne, all’interno sono già visibili le varie stanze che ospiteranno i servizi. L’approccio inclusivo di questa struttura è invece testimoniato dallo spazio che sarà riservato al ritorno del Centro Anziani di Montevirginio al piano terra dell’edificio.

Incoraggiante, infine, il fatto che al sopralluogo di oggi erano presenti operatrici sanitarie che andranno in futuro ad erogare i servizi socio-sanitari previsti, segno che anche dal punto di vista operativo qualcosa si è mosso e il percorso sta andando per il verso giusto.

Se il cronoprogramma non subirà rallentamenti imprevisti, per l’aprile 2026 la struttura sarà finalmente operativa.