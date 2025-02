Ladispoli, domani in biblioteca il film “Uomini contro”

Sabato 8 febbraio alle 16:30 presso la biblioteca “Peppino Impastato” secondo appuntamento della rassegna, dedicata al grande cinema italiano, curata da Michele Castiello, patrocinata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con Upter e i7RaccogliFiabe.

Il film in programma è un omaggio a Gian Maria Volontè che nel film “Uomini contro”, per la regia di Francesco Rosi, interpreta il ruolo del tenente Ottolenghi. Ambientato durante la prima guerra mondiale narra le vicende delle truppe del generale Leone che devono riconquistare una montagna caduta nelle mani degli austriaci. L’arrogante generale Leone si scontra con due suoi ufficiali, i tenenti Ottolenghi e Sassu, che si rifiutano di intervenire contro gli ammutinati ma che non riusciranno ad impedire un inutile massacro. L’ingresso è gratuito