Al via l’anno di studi 2024-2025 della Guardia di Finanza

Questa mattina il Consigliere Daniele Parrucci ha rappresentato il Sindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Roberto Gualtieri alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno di studi 2024-2025 della Guardia di Finanza, presso la Caserma IV novembre, sede della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria del Corpo delle Fiamme Gialle, polo addestrativo per eccellenza della Guardia di Finanza, incaricata della specializzazione e dell’aggiornamento professionale di post – formazione del personale del Corpo.

La Scuola è anche un centro di cultura e ricerca nelle materie giuridico-economiche, apprezzato in Italia e all’estero, che ha organizzato negli anni corsi in partnership con numerose istituzioni ed enti internazionali, come Frontex e Sipol. Dal 2014 è sede dell’International Academy for Tax Crime Investigation dell’O.C.S.E..

Alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata, Andrea De Gennaro, del Ragioniere Generale dello Stato Daria Perrotta e delle altre autorità del Governo e delle istituzioni presenti, il saluto del Comandante della Scuola, Generale di Divisione, Francesco Mattana.

“È stato un onore aver rappresentato il Sindaco Roberto Gualtieri all’inaugurazione del nuovo anno di studi della Guardia di Finanza. Un centro d’eccellenza riconosciuto a livello internazionale per la vasta competenza interdisciplinare, in grado di formare ufficiali e funzionari del Corpo e di altre forze e istituzioni di tutto il mondo, fornendo gli strumenti più adeguati per il contrasto all’illecito economico finanziario in un contesto che evolve a grande velocità, nel complesso sistema dell’economia globale e dei mercati finanziari, e che viaggia di pari passo con l’evoluzione delle tecnologie digitali. Fornire adeguate competenze per fronteggiare fenomeni illeciti, consente di rinforzare anche il ruolo di indagine e controllo, dando alle pubbliche amministrazioni strumenti adeguati per valutare l’impatto di tali fenomeni e avere a disposizione elementi concreti per il controllo della spesa pubblica, della filiera degli appalti e per il recupero dell’evasione. Rinnovo i miei auguri a tutti gli allievi del Corpo e alla squadra di docenti che portano avanti questo straordinario lavoro a tutela della legalità”.

Daniele Parrucci, Consigliere delegato Edilizia Scolastica, impianti sportivi e formazione Città metropolitana di Roma Capitale.