Verso il futuro della mobilità elettrica

Il futuro della mobilità elettrica, le tecnologie per l’elettrificazione dei veicoli, lo sviluppo di batterie avanzate e i nuovi sistemi per la guida autonoma. Saranno questi i principali temi al centro di “E-Tech Europe 2025”, la grande fiera internazionale dedicata all’industria per la produzione di batterie e di veicoli elettrici, che si svolgerà nei giorni 15 e 16 aprile a BolognaFiere. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione si rinnova ampliando i settori di riferimento, gli appuntamenti convegnistici e la platea delle aziende partecipanti, con l’obiettivo di radunare l’intera filiera della produzione di autoveicoli, mezzi di trasporto, macchinari e veicoli industriali elettrici ed ibridi. Un’altra grande novità sarà rappresentata dal “Battery Day 2025”, la prima conferenza nazionale sull’industria delle batterie in Italia, che si svolgerà il 14 aprile presso il Centro Servizi di BolognaFiere.

“La fiera ‘E-Tech Europe’ rappresenterà anche quest’anno un’occasione imperdibile di business, di networking e di formazione per tutti gli operatori impegnati a vario titolo nella transizione energetica e nelle tecnologie innovative per la produzione di veicoli elettrici”, dichiara Marco Pinetti, direttore della società A151, che organizza la manifestazione. “Inoltre, le sinergie con la nuova conferenza ‘Battery Day’, che si svolgerà alla vigilia della fiera con la partecipazione di operatori ad altissimo livello, ci consentiranno di proporre un grande hub di competenze imprenditoriali e di soluzioni tecnologiche a favore dello sviluppo dell’industria del trasporto elettrico”.

A quasi due mesi dall’apertura, hanno già confermato la partecipazione a “E-Tech Europe 2025” oltre 150 espositori provenienti dall’Italia e da altri 10 Paesi, che occuperanno una superficie espositiva totale di circa 10mila mq. Il programma prevede oltre 20 convegni, conferenze e workshop, che affronteranno tematiche come l’elettrificazione dei veicoli, lo sviluppo e il riciclo delle batterie, la nuova componentistica per l’automotive e le prospettive delle auto a guida autonoma. Nell’ambito della fiera, si svolgerà anche “Fortronic Electronics Forum 2025”, l’evento di riferimento in Italia sull’elettronica di potenza, organizzato dall’Associazione Distretti Elettronica Italia (ASSODEL). Previste inoltre cinque aree tematiche di approfondimento: “Carbon Tech” sulle tecnologie del carbonio e dei materiali compositi; “Re-Battery” sul riciclo delle batterie; “Invex” sui veicoli e i macchinari elettrici industriali; “Auto Recyclers” sull’industria del riciclo degli autoveicoli; e “Interiors” sulla tecnologia e i materiali per gli interni nell’automotive.

Grande interesse sta anche suscitando la prima edizione del “Battery Day 2025”, organizzato da “E-Tech Europe” in collaborazione con “Battery Industry”, il portale internazionale d’informazione leader nel settore delle batterie. E’ prevista la partecipazione dei principali protagonisti italiani di questo comparto industriale, che potranno ripercorrere le loro esperienze, presentare le difficoltà affrontate e confrontarsi sulle sfide attuali e future. “Sarà un importante momento di incontri, relazioni e scambi di opinioni”, spiega il direttore Marco Pinetti, “oltre ad un’occasione per farsi conoscere, condividere esperienze e raccogliere spunti su progetti innovativi. La giornata è pensata infatti per incoraggiare la partecipazione attiva, creare sinergie e gettare le basi per nuove collaborazioni”.