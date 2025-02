Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, appuntamento su Rai Kids

Apparire o Essere? Dove risiede la vera bellezza? Quanto può essere distruttivo il giudizio degli altri? A questi interrogativi cerca di rispondere “To Be”, uno speciale di animazione che Rai Kids presenta per la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Appuntamento in prima visione assoluta venerdì 7 febbraio, alle ore 16.10 su Rai 3, e in replica alle 19.10 su Rai Gulp, oltre che su RaiPlay.

L’opera, prodotta da Graphilm in collaborazione con Rai Kids, con la regia di Maurizio Forestieri, tocca i temi della percezione di sé, della fiducia in sé stessi, del rapporto tra essere e apparire, del bullismo, con un linguaggio dedicato ai ragazzi e ai preadolescenti, un’animazione di grande fascino visivo e una colonna sonora impreziosita dal brano originale “To Be”.

Il film ci fa scoprire un metaverso particolare, il Beautyverse, dove si può creare la versione “migliore” di sé stessi grazie a un APS, ovvero Avatar Perfect Shape. Il Beautyverse è Il posto in cui tutti vogliono essere… eccetto Jamila, una ragazzina del primo anno al Liceo Plauto 4.0, timida per nulla appariscente, il cui unico interesse è dipingere. Jamila non ha mai pensato di iscriversi a questo metaverso almeno fino a quando i suoi amici non cercano di convincerla a partecipare al “King and Queen Party Event. Jamila scopre presto che il Beautyverse è più di quello che pensava e scopre che i suoi dipinti possono prendere vita. Nessuno conosce la sua vera identità e il suo Avatar, bellissimo come tutti gli avatar del Beautyverse, riesce addirittura ad attirare l’attenzione del ragazzo più bello e popolare della scuola! Presto quello che sembra a Jamila un nuovo mondo e un nuovo modo di esprimersi, viene messo a rischio quando Jamila diventa bersaglio di un gioco subdolo e meschino. Il “King and Queen Party Event” sul Beautyverse è alle porte e un misterioso quanto affascinante APS si presenta a Jamila… Può l’amore far sì che le persone vadano oltre le apparenze? Lo speciale televisivo “To Be” mira a promuovere l’accettazione di sé, la differenza come valore e lo scostamento da standard irrealistici di perfezione, come elementi di autenticità e vera bellezza. Il suo opposto è il bullismo, che deride e sbeffeggia tutto ciò che è considerato “diverso” e non conforme ad uno standard, ed è amplificato dai social media (rappresentati dal Beautyverse) : essendo costantemente in mostra, i ragazzini si sentono continuamente sotto esame e possono diventare target di commenti offensivi su di loro e sul loro aspetto fisico, con conseguenze, a volte anche gravi, sulla loro salute mentale.

Lo special “To be” è una produzione Graphilm in collaborazione con Rai Kids, per la regia di Maurizio Forestieri. Soggetto e sceneggiatura di Anna Lucia Pisanelli e Maurizio Forestieri, disegni di Barbara Borsetti, musica di Roberto Frattini.