Città metropolitana e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, prosegue l’accordo

Città metropolitana di Roma Capitale ha rinnovato l’accordo di collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS l’attivazione di un’unità mobile di senologia per programmi di promozione della tutela della salute femminile, conosciuta come “Carovana della Prevenzione”.

“Portiamo avanti ormai da anni con Komen Italia e Policlinico Gemelli un servizio diretto che va a coprire una fascia di popolazione scoperta, per età o altri motivi, dai programmi di screening offerti dalle Regioni, dando un contributo importante alla divulgazione della cultura della prevenzione. Con la Carovana della Prevenzione, un’unità attrezzata con tutte le strumentazioni che consentono di effettuare i controlli diagnostici, forniamo un servizio anche alle cittadine del territorio metropolitano che per distanza dai centri di cura e prevenzione o per altre difficoltà non hanno la possibilità di effettuare un controllo periodico costante. Il primo appuntamento è il 5 febbraio, con il servizio di screening alle dipendenti della Città metropolitana, e seguiremo da vicino le diverse tappe che la Carovana toccherà nei prossimi mesi. Siamo orgogliosi di portare avanti questa iniziativa, per rendere il diritto alla salute davvero universale, con Policlinico Gemelli e Komen Italia, dalla parte delle donne”.

Tiziana Biolghini, Consigliera delegata Pari Opportunità, Politiche sociali, Cultura, Partecipazione Città metropolitana di Roma Capitale