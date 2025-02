Manuele Parroccini: “Tra Cerveteri e lo sport legame forte, subito al lavoro per rafforzarlo e valorizzarlo”

“Valorizzare e promuovere lo sport e i grandi eventi collegati. Insieme alle tantissime realtà associative del territorio, sono convinto che possiamo fare un egregio lavoro. In questi primi tre anni di mandato in cui ha conservato la Delega allo Sport, il Sindaco Elena Gubetti ha gettato già importanti basi: da queste voglio iniziare il mio lavoro, da quanto già fatto. Come Assessore, oltre che come sportivo, sarò a disposizione di tutti per rendere sempre più la nostra una città amica dello sport”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, da venerdì scorso ufficialmente nuovo Assessore allo Sport e agli Eventi Sportivi del Comune di Cerveteri, con Deleghe anche a Attività Produttive e Mercati, Rapporti con i Rioni e Pro Loco.

“Cerveteri ha un forte legame con il mondo dello sport – ha aggiunto l’Assessore Manuele Parroccini – come abbiamo potuto ampiamente vedere in occasione della manifestazione dedicata alle Eccellenze dello Sport, organizzata dal Sindaco insieme alla Presidente della Consulta dello Sport Roberta Mariani, la nostra è una città florida di atleti e di realtà associative che ogni giorno si impegnano per promuovere e diffondere i sani e sacri valori dello sport. Dagli sport più noti e generalmente amati, come il calcio e la pallacanestro, fino a quelle discipline che anche se spesso non ricevono il giusto riconoscimento dai media nazionali, coinvolgono e appassionano tantissimi atleti: Cerveteri da sempre regala grandi emozioni nello sport. Sarà mio impegno preciso incontrare tutte queste realtà e gli atleti di ogni disciplina, nessuno di loro sarà dimenticato: perché lo meritano e perché come Assessore e rappresentante di questa Amministrazione, insieme al Sindaco che in questi anni ha svolto un grande lavoro nella promozione dello Sport, voglio far sentire loro forte e concreta la presenza del Comune”.

“Lo sport in generale non è solamente un’attività salutare per il corpo e per la mente – prosegue Parroccini – ma è anche occasione di sviluppo e rilancio economico del territorio. Dimostrazione più lampante, è stata la Spartan Race del 2023 che ha portato in città migliaia di atleti e visitatori provenienti da tutto il Centro Italia. Con le sue caratteristiche uniche Cerveteri ha fatto vedere di essere una città capace di ospitare eventi importanti e di richiamo nazionale. In accordo con il Sindaco e con la Giunta, lavorerò in modo che questi possano diventare una consuetudine”.

“In questo momento sono in corso tantissimi campionati e competizioni che vedono impegnate le squadre della nostra città – aggiunge l’Assessore Parroccini – su tutti penso chiaramente al Città di Cerveteri, impegnato nel campionato di Promozione e che sta combattendo per ottenere a fine stagione una salvezza tranquilla. Ai cittadini, l’invito a sostenere la squadra andando al campo la domenica e a fare il tifo: lo meritano i ragazzi e lo merita la Presidenza Lupi, che vorrò senza dubbio incontrare a breve. Allo stesso modo, rivolgo un pensiero affettuoso alle altre squadre di calcio della nostra città, come la DM84, il Nuovo Borgo San Martino e il Kaysra, che con la stessa passione, nei rispettivi campionati stanno onorando i valori dello sport. A tutti gli atleti e le realtà sportive del nostro territorio, sin da ora un caloroso in bocca al lupo e la mia più completa disponibilità ad ogni forma di collaborazione: per Cerveteri, per lo sport e per tutti gli atleti della nostra città”.