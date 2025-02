Riceviamo e pubblichiamo – “La destra al governo della Regione non riesce neanche a garantire il numero legale in Commissione Sanità per i nuovi direttori delle Asl. Dopo due anni di commissariamenti e inutili annunci, rimane solo tanta sciatteria”. Lo scrive su X il consigliere regionale del Lazio di Azione, Alessio D’Amato.