Pubblica illuminazione nelle frazioni di Cerveteri

In questi giorni nel territorio comunale di Cerveteri è iniziato un importantissimo lavoro sulla pubblica illuminazione. Ad eseguirlo, sotto le direttive dell’Ingegner Umberto Forghieri, è il personale della Multiservizi.

L’attività, realizzata interamente in house con uno stanziamento comunale di 60mila euro circa, consiste nella riattivazione dei circa 30 pali di illuminazione pubblica fotovoltaica: si sta infatti sostituendo la vecchia tecnologia dei punti luce con una più recente, in grado di garantire una luce migliore, più chiara e con un consumo energetico ridotto. I fondi, furono stanziati dal Comune di Cerveteri anche a seguito dei sopralluoghi e dell’impegno preso dall’allora Consigliere comunale Alessandro Gazzella, un’attività che è stata poi portata a compimento dall’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti.

I lavori sono iniziati nella giornata di ieri, lunedì 4 febbraio, lungo la Via di Gricciano e avranno una durata di circa 20giorni, interessando le zone limitrofe il Campo Enrico Galli, lungo la strada di Via di San Paolo, gli incroci tra Via di Ceri e Via Doganale, Via Doganale e la strada di accesso a I Terzi e via del Sasso e Via di Zambra. Interventi inoltre nelle vicinanze di Pian della Carlotta e all’ingresso di Macchia della Signora.

“Un lavoro importantissimo che ci consente di rimettere in funzione pali della pubblica illuminazione spenti da tempo a causa dell’obsolescenza degli impianti – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – le vecchie batterie al piombo saranno dunque sostituite con le più efficienti batterie al Litio. Un sistema nuovo, che ci consentirà anche una maggiore ottimizzazione del funzionamento, che potrà essere attivato anche da remoto mediante la tecnologia Bluetooth. Le attività sono iniziate nella giornata di ieri, lunedì 4 febbraio, e secondo la tabella di marcia dovrebbero concludersi al massimo entro una ventina di giorni. Ringrazio con l’occasione l’Ingegner Umberto Forghieri e tutto il personale della nostra società Municipalizzata per il costante e attento lavoro che ogni giorno svolgono nel territorio”.