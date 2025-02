A Palazzo Valentini l’incontro sul Giubileo dei Giovani 2025

Questa mattina la Città metropolitana di Roma Capitale ha ospitato a Palazzo Valentini la riunione con i Sindaci dell’Area metropolitana, sul tema dell’Accoglienza in occasione del Giubileo dei Giovani 2025.

A prendere parte all’incontro il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, insieme al Capo Segreteria del Sindaco metropolitano, Emiliano Minnucci, il Collaboratore a supporto del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nel coordinamento dei servizi di accoglienza e assistenza, Agostino Miozzo, il Segretario tecnico del Sindaco di Roma per l’organizzazione della rete dei servizi Accoglienza e Viabilità del Commissario Straordinario Giubileo 2025, Marco Vincenzi e il Direttore della Protezione Civile del Comune di Roma Capitale, Giuseppe Napolitano.

La riunione è parte di una serie di incontri che si svolgeranno con i comuni dei differenti quadranti del territorio metropolitano. Nella giornata di oggi hanno partecipato i rappresentanti dei 36 comuni che comprendono l’area limitrofa alla zona di Tor Vergata, per verificare la disponibilità all’accoglienza dei gruppi dei ragazzi che parteciperanno al Giubileo dei Giovani 2025.

Un incontro fondamentale per fare il punto sulle iniziative che verranno messe in campo in occasione del Giubileo 2025 sul territorio della Città metropolitana. Con questa prima riunione si avvia il lavoro congiunto con le amministrazioni comunali per la creazione di una rete efficace con tutti gli enti coinvolti al Giubileo 2025.