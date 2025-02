Garante, fasce di garanzia per i treni anche nei festivi

La Commissione di garanzia sugli scioperi è intervenuta sull’accordo che definisce i servizi minimi essenziali nel settore ferroviario-gruppo Fs introducendo un sistema di fasce di garanzia anche nei giorni festivi (7-10 e 18-21) e rafforzando il livello di servizi minimi garantito per la media e lunga percorrenza.

“Ottima notizia! Era evidente che non c’era equilibrio tra il diritto di sciopero e quello di mobilità dei consumatori che durante il week-end erano privi di ogni tutela. Assurdo che per gli aerei lo sciopero non possa superare le 4 ore mentre per i treni si potesse arrivare a 24 ore, lasciando i viaggiatori allo sbando e abbandonati a se stessi, costretti a cercare un riparo per la notte o a dormire in stazioni che oggi, per lasciare spazio ai negozi e fare soldi, non hanno neanche più la sale d’aspetto, salvo per la clientela business” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ora speriamo che seguano altri aggiustamenti, ad esempio sulle franchigie, per tener conto delle nuove tendenza in fatto di vacanze e turismo” conclude Dona.