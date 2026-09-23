Settimana della Scienza 23 settembre

Il 23 settembre la curiosità diventa protagonista: tra cervello, ambiente, alimentazione, ricerca biomedica e spettacolo, ci aspetta un’altra giornata tutta da esplorare con il Festival Frascati Scienza 2026!

A Frascati prosegue “IL GIARDINO DEL CERVELLO”, la mostra immersiva proposta dallo European Brain Research Institute (EBRI) “Rita Levi-Montalcini. Eridania Italia accompagna il pubblico alla scoperta di “ZUCCHERO & CO. – L’IMPRONTA DELLA DOLCEZZA”, mentre DTT S.c.ar.l propone un nuovo “VIAGGIO NEL CUORE DI DTT – MURA DEL VALADIER”.

Sempre a Frascati, Dire Fare Cambiare aps e Giornalisti Nell’Erba presenteranno “L’ARTE DI CAMBIARE IL MONDO – MOSTRA INTERATTIVA”, un’esperienza dedicata alla partecipazione, alla creatività e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Acea Ato 2 e G.Eco coinvolgeranno bambine e bambini con “ECO-JENGA”, mentre il CREA svela i segreti racchiusi nei semi con “L’OLIO NASCOSTO NEI PICCOLI SEMI: SCOPRIAMO COME ESTRARLO!”.

Con l’Associazione Quintaprima, letteratura e biologia si incontreranno nello spettacolo “STORIA DI UNA BALENA BIANCA”.

A Roma, l’INMI Spallanzani proporrà un “APERITIVO SCIENTIFICO”, un’occasione per avvicinarsi alla ricerca e confrontarsi con chi la vive ogni giorno.

Il programma dettagliato per gli eventi dedicati a tutti è disponibile qui.

Per le scuole:

Il 23 settembre il Festival Frascati Scienza 2026 propone a studentesse e studenti un programma ricco di laboratori, incontri e attività interattive in diverse città.

A Frascati, lo European Brain Research Institute (EBRI) “Rita Levi-Montalcini” accompagna le classi all’interno del “IL GIARDINO DEL CERVELLO”. Acea Ato 2 e G.Eco le coinvolgeranno in “OZ ESCAPE: SEGUI LA SCIENZA, VINCI LA SFIDA!”, mentre Eridania Italia presenta “ZUCCHERO & CO. – L’IMPRONTA DELLA DOLCEZZA”.

DTT S.c.ar.l propone “VIAGGIO NEL CUORE DI DTT”. Il CREA porterà nelle classi numerose esperienze dedicate all’alimentazione, alla biodiversità e all’agricoltura: “CREA LA RICETTA DAL MONDO: UN VIAGGIO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE TRA CULTURE”, “I CACCIATORI DEL CIBO PERDUTO: A POMPEI TRA ARCHEOLOGIA, AGRICOLTURA E CIBO” e “L’OLIO NASCOSTO NEI PICCOLI SEMI: SCOPRIAMO COME ESTRARLO!”.

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro presenta “Non me la bevo”, un laboratorio interattivo dedicato ai rischi legati al consumo di alcol. Istat unisce invece numeri, storia e creatività con “STAT-POP: SESHAT STORIA, STATISTICA E ARTE”. Sempre a Frascati, Banca d’Italia guida le studentesse e gli studenti nell’incontro “TRANSIZIONE ENERGETICA. SFIDE E OPPORTUNITÀ”.

A Roma, l’INMI Spallanzani presenterà la conferenza-spettacolo “CREDERE L’INCREDIBILE: PERCHÉ CREDIAMO A CIÒ CHE NON È VERO”, per riflettere sui meccanismi che ci portano a dare credito a informazioni prive di fondamento.

A Potenza, PariMpari Onlus renderà numeri e ragionamento più coinvolgenti con “MATEMATICA ALLEGRA”. A Mirto Crosia, Rende e Mongrassano, in provincia di Cosenza, il CREA accompagnerà le classi nell’ “OLEARIO TOUR: ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ OLIVICOLA CALABRESE”.

Il programma dettagliato per gli eventi dedicati alle scuole è disponibile qui.

Vi aspettiamo numerosi!