ADRIANA LINHARES DE LUCENA A FILOROSSO (RAI 3) SU LAVITOLA: “LUI NON C’ENTRA. SECONDO ME STA COPRENDO QUALCUNO”

Comunicato stampa

“Lui non c’entra. Secondo me sta coprendo qualcuno”. A sostenerlo, nell’intervista concessa a Filorosso, è Adriana Linhares De Lucena, già legata a Valter Lavitola. Nel corso della puntata condotta da Antonino Monteleone, andata in onda questa sera su Rai 3, la donna ha ripercorso alcuni momenti della vicenda, riferendo colloqui e ribadendo la propria convinzione sull’estraneità di Lavitola alle accuse.

“Io so tante cose perché stavo tutti i giorni con Valter”, ha detto la donna nel corso dell’intervista realizzata da Moreno Pisto, “La mia opinione personale? Io so che Valter non c’entra. Poi ho le prove. Ho tutto qui. Lui sta ripetendo la cosa di Berlusconi. Se tu studi la sua storia si è preso la responsabilità per non mandare Berlusconi in carcere. Sta ripetendo la stessa cosa”.

Adriana Linhares De Lucena ha spiegato di aver chiesto a Lavitola “perché stai facendo questa cosa, che hai già fatto con Berlusconi? Sai che poi lui ti ha mollato no? Io l’ho pregato. Sono andata in carcere a trovarlo. Gli ho detto: Dì la verità, fregatene di tutti quanti; degli amici, dei nemici… Salva la tua pelle. Punto e basta”. La donna ha spiegato che Lavitola avrebbe provato a scriverle un biglietto ma lei ha rifiutato. “Lui aveva un libretto”, ha detto, “ha fatto così per scrivere perché non poteva parlare, e io gli ho detto: non scrivere niente perché poi questo foglio uscirà da qua. Io non voglio problemi”.

Adriana Linhares De Lucena ha poi spiegato che “a me Ranucci non è mai stato simpatico. Io penso che loro avevano degli accordi, ma che Ranucci è vittima assolutamente no”.