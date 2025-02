A Palazzo Valentini la delegazione ucraina per la presentazione del progetto “Vilna”

A Palazzo Valentini la visita della delegazione ucraina composta dalla sindaca di Krasnokutsk, Comune nella regione di Kharkiv sulla linea del fronte, Iryna Krabut, accompagnata da un gruppo di bambini ucraini e componenti del suo staff, in occasione della presentazione del progetto “VILNA – la bambolina solidale per l’Ucraina” che l’istituzione sta cercando di supportare per continuare a sostenere i bambini orfani e gli anziani di Kharkiv, nell’Ucraina martoriata da ormai tre anni.

Ad accogliere la delegazione, il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.

Vilna è il nome dato alla bambolina fatta di stoffa prodotta da un piccolo gruppo di donne vedove o orfane di guerra, che a Krasnokutsk si è organizzata in unità lavorativa, per autosostenere le proprie famiglie e per raccogliere fondi per progetti di sostegno e accoglienza dei tanti profughi. A loro si uniscono le bambine che nel bunker di Krasnokutsk studiano e si rifugiano ogni giorno per sfuggire ai bombardamenti e volontari, che vogliono dare il loro contributo a questo progetto.

Ambasciatrice del progetto “VILNA” Lidia Maksymowicz, una delle ultime superstiti del campo di concentramento di Auschwitz, nata a Leopoli e oggi residente nell’Oblast di Odessa. Ha visitato nel 2022 l’Italia per raccontare la sua testimonianza di Auschwitz, in occasione della Giornata della Memoria e della pubblicazione della sua biografia “La bambina che non sapeva odiare”. Il 27 gennaio 2022, ha incontrato, altresì il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Sindaco Roberto Gualtieri.

“In quest’Aula ogni giorno tanti sindaci del nostro territorio esercitano il loro ruolo ma nessuno di noi ha mai sperimentato cosa significhi fare il sindaco durante la guerra. Sebbene nella nostra Sala Consiliare ci siano molti richiami storici, soprattutto alla prima guerra mondiale, viviamo per fortuna un tempo di pace in Italia. Per questo non possiamo rimanere inermi di fronte a quello che accade al vostro popolo e per questo siamo e resteremo vicino all’Ucraina e ci fa piacere particolarmente che il Santo Padre, in occasione del Giubileo, continui a porre innanzi a tutti i governanti del mondo il tema della Pace. Una condizione su cui nessuno può trattare. Nella nostra Carta Costituzionale c’è scritto che l’Italia ripudia la guerra e vorremmo che tutti i popoli potessero avere questa grande fortuna, come ce l’abbiamo noi. A tutto il popolo ucraino giunga un saluto d’affetto, di stima, di pace e speranza dall’Italia e dalla Città metropolitana di Roma Capitale”

Ha dichiarato nel corso dell’iniziativa il Vicesindaco Pierluigi Sanna.