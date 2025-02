Ostia, a proposito della palestra della legalità…

Riceviamo e pubblichiamo – “L’attacco alla Palestra della Legalità di Ostia è un atto vigliacco che colpisce un presidio fondamentale per il territorio, un luogo simbolo che promuove i valori della giustizia e dell’inclusione. Esprimiamo la piena solidarietà all’Asilo Savoia e a tutta la comunità che porta avanti questo progetto con determinazione. Chi danneggia questo presidio sociale attacca l’intera comunità, ma non saranno certo gesti intimidatori come questo a fermare chi lavora per la legalità. È fondamentale che le istituzioni e la società civile facciano quadrato, perché la battaglia contro la criminalità si vince con la presenza e con l’impegno costante. Siamo certi che, grazie al lavoro delle forze dell’ordine, i responsabili verranno individuati e puniti.” Lo hanno dichiarato il Consigliere regionale Alessio D’Amato, la Consigliera dell’Assemblea Capitolina Flavia De Gregorio e il Consigliere del Municipio X, Andrea Bozzi, che oggi pomeriggio, alle 18.00, saranno a Ostia con il Segretario di Azione Carlo Calenda, presso l’Hotel Fly Deco, lungomare Paolo Toscanelli 52/A.