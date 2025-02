Diritti degli animali, a Manziana l’8 febbraio incontro pubblico di approfondimento

Si terrà l’8 febbraio alle ore 17.00 presso la Sala Culturale Polifunzionale in via Mazzini, 33 a Manziana, l’incontro pubblico organizzato dal Comitato Tutela Animali Manziana sul tema “Animale a chi? Strategie, impegni e prospettive per una convivenza rispettosa tra esseri viventi”.

Interventi di: Carla Canale, consigliere Ordine degli Avvocati di Roma, Arianna Fioravanti, Responsabile rapporti con le Istituzioni di OIPA ed Annamaria Procacci, già Deputata e Senatrice della Repubblica.

Ad introdurre l’incontro, Massimo Viggiani, Comitato Tutela Animali Manziana.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un ponte informativo tra relatori specializzati nella materia della tutela degli animali ed un pubblico sempre più attento alla relazione con le “altre” creature.

L’evento costituisce la prima tappa di una serie di appuntamenti che porteranno all’attenzione della cittadinanza novità editoriali, dibattiti con esperti e attività collettive.