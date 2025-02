Da Bioghini e Ferraro solidarietà a Onorato

“Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà all’Assessore capitolino Alessandro Onorato per le minacce ricevute via social dopo l’inizio delle operazioni di rimozione delle Keybox nel centro città. Roma è stata tra le prime città a dare corpo all’indirizzo del Viminale: si tratta di un’azione necessaria e concreta contro la diffusa illegalità dei servizi di ospitalità nella Capitale, fortemente sostenuta dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’intera amministrazione, in un anno particolarmente importante per l’accoglienza di turisti e pellegrini. Ne va dell’immagine di Roma e del suo territorio al mondo, e tutti noi, come amministratori di Roma e di Città metropolitana, sosteniamo la necessità di porre un freno ad azioni illegali, che hanno un impatto anche su decoro e sicurezza. Dai social ai luoghi dove la legalità si esercita e diventa realtà – come accaduto poche ore fa ad Ostia – le azioni intimidatorie sono il segno che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. La squadra di Roma Capitale e della Città metropolitana è compatta nell’andare avanti per il bene di tutti i cittadini”.

Lo dichiarano in una nota Tiziana Biolghini e Rocco Ferraro, Consiglieri delegati di Città metropolitana di Roma Capitale.