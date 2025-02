Roma-scuola, D’Amato-De Gregorio: “Lettera Militia Christi ai municipi da rispedire al mittente. Lede autonomia scolastica”

Riceviamo e pubblichiamo – “La recente lettera di Militia Christi inviata ai Municipi di Roma è inaccettabile. Un’ingerenza insopportabile da rispedire al mittente. Una nota che lede fortemente l’autonomia dei Municipi, l’autonomia didattica e organizzativa delle scuole, oltre alla libertà di insegnamento prevista dall’art. 33 della Costituzione. Attaccare il progetto per l’educazione affettiva nelle scuole promosso dal Comune di Roma, che mira a favorire il rispetto reciproco e a prevenire la violenza di genere, è assolutamente antistorico e fuori luogo. Per Azione, invece, si tratta di un progetto lodevole, che va sostenuto perché è fondamentale aiutare i nostri giovani a crescere in un ambiente inclusivo e rispettoso. Riconosciamo l’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto dell’altro e alla valorizzazione delle differenze. È nostro dovere contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere una società più giusta e aperta. Militia Christi è rimasta ferma a un tempo in cui si bruciavano i libri e si temeva la conoscenza, ma il Medioevo è finito.” Lo hanno dichiarato il Consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, e la Consigliera dell’Assemblea Capitolina, Flavia De Gregorio.