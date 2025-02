Anno Zero resta in maggioranza, responsabilità e impegno per Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo – Il gruppo Anno Zero conferma la propria permanenza nella maggioranza comunale, con la volontà di portare avanti con coerenza e determinazione il lavoro iniziato, come da programma elettorale.

A seguito della crisi politica che ha caratterizzato gli ultimi mesi, una crisi da noi non voluta e che abbiamo affrontato con un lavoro dei nostri Assessori indefesso per senso di responsabilità nei confronti della città, si è consolidato un nuovo gruppo che ha visto affiancarsi ad Anno Zero il gruppo consiliare composto dall’uscente vice sindaca Federica Battafarano e dai consiglieri comunali Federico Salamone e Luigi Geronzi, fuoriusciti da Governo Civico. Il nuovo gruppo troverà una sua piena definizione nella prossima assemblea costituente, momento in cui si delineerà con maggiore chiarezza la struttura politica del gruppo.

Le modalità con cui si è aperta la suddetta crisi politica, ma soprattutto le dinamiche che hanno portato alla ridefinizione degli equilibri amministrativi, rafforzano in noi la convinzione di rimanere in maggioranza -non credendo alla funzione dell’appoggio esterno- con uno sguardo sempre più attento, sempre più vigile. Un atteggiamento di responsabilità, che non è solo una scelta politica, ma un impegno concreto affinché l’azione amministrativa rimanga coerente con gli obiettivi condivisi con la città.

Il nuovo gruppo intende continuare a lavorare con serietà e dedizione, sostenendo ogni iniziativa che vada nella direzione del bene comune e vigilando affinché trasparenza e correttezza rimangano i principi guida dell’amministrazione.

La compagine tutta si complimenta con l’assessore uscente all’Ambiente e alla Salute Francesca Appetiti, che andrà a ricoprire l’incarico di Capo Gabinetto con delega al Sociale, per l’impegno e la dedizione con cui ha portato avanti un lavoro fondamentale per la tutela del nostro territorio e per la salute pubblica. Grazie alla sua azione, Cerveteri ha visto crescere e consolidarsi iniziative ambientali di rilievo, progetti di sensibilizzazione e interventi concreti volti alla protezione del patrimonio naturale e al benessere della comunità.

Un grande plauso va all’uscente vice sindaca e assessora alla Cultura Federica Battafarano, che con passione, serietà, abnegazione e sacrificio ha messo in campo tantissime iniziative che hanno portato al riconoscimento di Cerveteri Città della Cultura. Il suo straordinario lavoro ha reso la nostra città protagonista di rassegne di livello nazionale, come il Premio Strega, e ha dato vita a stagioni culturali che hanno portato sempre una grandissima qualità. Grazie al suo instancabile impegno, Cerveteri ha visto nascere e crescere eventi che hanno dato lustro alla comunità, consolidando un’identità culturale riconosciuta e apprezzata, anche a livello sovracomunale.

Un lavoro che è stato premiato anche dai cittadini, che le hanno tributato un’investitura politica senza precedenti: Federica Battafarano è la cittadina più votata della storia di Cerveteri, un riconoscimento che testimonia il valore e l’impatto del suo operato e che rappresenta un segnale forte di apprezzamento e fiducia.

Federica avrà le deleghe a “Tutela e promozione del Sito UNESCO; Pubblica Istruzione e servizi per l’infanzia e l’adolescenza; Biblioteca e Arte; Pari Opportunità; Politiche giovanili; Politiche per la Pace; Diritti, Inclusione Sociale, Integrazione; Memoria storica e Valorizzazione dell’archivio storico; Partecipazione attiva e rapporti con il territorio”.

Ad entrambe va il nostro più grande in bocca al lupo per i ruoli che continueranno a svolgere con la consueta trasparenza, dedizione e spirito di servizio, sempre al fianco dei cittadini e nell’interesse comune della nostra città.