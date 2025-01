Municipio Xv, Torquati-Martelli: “Mercati su aree private, approvata proposta di risoluzione”

“E’ stata appena approvata in Consiglio Municipale la proposta di risoluzione con cui chiediamo la modifica del Testo Unico sul Commercio della Regione Lazio per introdurre una nuova tipologia di mercati, i mercati su aree private (MAP), modello già sperimentato in altre regioni con successo.

Presentato dal Partito Democratico e Italia Viva, il documento è finalizzato a sbloccare alcune situazioni critiche relative ai mercati rionali, alcune delle quali nel nostro territorio e in altri Comuni limitrofi, e a trovare una migliore soluzione normativa a supporto di queste realtà. Attualmente infatti, i Municipi e Roma Capitale devono attenersi alle disposizioni stabilite dal Testo Unico regionale, che già prevede una regolamentazione per i mercati pubblici su aree private, ma che certamente necessita di una normativa più specifica a tutela dei commercianti.

Si tratta di una modifica fondamentale che, se condivisa e approvata dalla Regione Lazio, consentirebbe di arrivare in tempi relativamente brevi a una soluzione definitiva per molte realtà locali. È infatti necessario dotare i territori di strumenti normativi adeguati per garantire la tutela e lo sviluppo delle attività commerciali di prossimità”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio, Attività Produttive e Sport, Tommaso Martelli.