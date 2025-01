Campo di Mare, reti idriche e fognarie acquisite dal Comune di Cerveteri e affidate ad Acea Ato 2

“Dopo 60anni le opere di urbanizzazione di Campo di Mare diventano di proprietà del Comune di Cerveteri. Oggi è un giorno storico per la nostra città: le reti idriche e fognarie della frazione balneare sono infatti diventate di proprietà comunale e contestualmente ne abbiamo affidato la gestione ad Acea Ato 2, che diventa finalmente servita dal fornitore del servizio idrico del restante territorio comunale. Un passo storico per Campo di Mare e per i cittadini della Frazione, da oltre mezzo secolo letteralmente ostaggio di una situazione di stallo, una spada di Damocle che non ha fatto altro che aumentare il loro stato di disagio quotidiano”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti che, pochissimi minuti fa, insieme ai Dirigenti Emiliano Magnosi, Fabrizio Bettoni e Manuela Lasio e ai funzionari Livio Toscano e Valerio Granieri ha siglato il passaggio delle reti idrica e fognaria dalla Società Ostilia, società lottizzatrice di Campo di Mare ed attuale proprietaria, al Comune di Cerveteri e il successivo passaggio delle stesse nella gestione Acea.

“La cessione delle reti idriche e fognarie da parte della Società Ostilia al Comune di Cerveteri è solamente l’ultimo tassello del lavoro svolto da questa amministrazione e da quella precedente a guida Alessio Pascucci, esecutivo all’interno del quale ho ricoperto il ruolo di Assessore – prosegue il Sindaco Elena Gubetti. Ai cittadini avevamo garantito che avremmo cambiato il volto di Campo di Mare, avevamo promesso che una nuova Campo di Mare sarebbe stata possibile: lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo, con oltre 10milioni di euro investiti in opere pubbliche, acquisendo al patrimonio le aree della Frazione, dando vita alle prime opere pubbliche, realizzate con fondi comunali e con finanziamenti della Città Metropolitana, della Regione Lazio e del Pnrr. Il simbolo del cambiamento attuato sono i lavori del primo lotto del Lungomare dei Navigatori Etruschi ma non ci siamo mai fermati e sono in corso i lavori del secondo lotto per la riqualificazione di Piazza Prima Rosa e la creazione di un moderno skate park (approvato dal CONI) e di un nuovo parcheggio. Continueremo a lavorare per Campo di Mare e per i cittadini e i proprietari di immobili di questa Frazione affinchè siano garantiti non solo i servizi di base, riguardo i quali oggi viene compiuto un passo fondamentale, ma anche una riqualificazione che la renda più bella e vivibile.

“Oggi si conclude un percorso lungo 12 anni – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un iter complesso che in pochi pensavano riuscissimo a portare a termine. Il recupero e la valorizzazione della Frazione di Campo di Mare, una volta sinonimo di abbandono (nonostante avrebbe dovuto rappresentare il fiore all’occhiello di Cerveteri) è un obiettivo che abbiamo perseguito con tenacia mettendo in atto tutte le azioni necessarie affinche si potesse restituire dignità a tutti i suoi abitanti. Nonostante i tentativi goffi e in molti casi quasi imbarazzanti da parte di alcune frange dell’opposizione di sabotarlo, oggi con la firma di un atto storico per Cerveteri e per il futuro della frazione abbiamo dimostrato ancora una volta di aver individuato l’iter corretto e di averlo saputo portare a termine. Doveroso per tanto ringraziare tutti coloro che in questi dodici anni non si sono mai fermati, partendo ovviamente dal mio predecessore, l’ex Sindaco Alessio Pascucci, proseguendo per i vari Segretari Generali e Dirigenti che si sono succeduti, con una menzione speciale e affettuosa per l’Ingegner Mauro Nunzi che ha dato il via a tutto questo iter, passando dal dirigente Arch. Marco di Stefano sino alla classe Dirigente attuale, partendo dalla Dirigente Ingegner Manuela Lasio, l’Architetto Fabrizio Bettoni e il Dirigente Emiliano Magnosi, che oggi mi hanno affiancato con estrema competenza e conoscenza nella firma dell’atto così tanto atteso”.