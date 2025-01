Municipio Xv, Torquati: “Dopo trent’anni iniziato iter per piano assetto parco di Veio”

“Dopo il voto unanime di settembre scorso del Consiglio del Municipio XV alla delibera sulle osservazioni sul Piano di Assetto del Parco di Veio, con l’audizione della Commissione regionale di questa mattina, inizia oggi dopo trent’anni l’iter di approvazione del Piano, che speriamo possa arrivare in Consiglio regionale nei primi quindici giorni di febbraio.

Un lungo lavoro, per cui voglio davvero ringraziare per la collaborazione l’Ente Regionale Parco di Veio con il Commissario, Giorgio Polesi, e tutti i Sindaci della Comunità del Parco che mi onoro di rappresentare e con cui in questo lungo percorso ho condiviso il lavoro. L’approvazione del Piano di Assetto consentirà all’ amministrazione municipale di sciogliere i tanti nodi che in questi anni hanno rallentato e in alcuni casi impedito importanti interventi pubblici. Tutte opere di primario interesse per il territorio ma ricadenti nell’area del Parco di Veio – che per circa 7.000 ettari, poco meno del 50% della sua estensione totale, insiste nel Municipio XV – e quindi con innumerevoli passaggi autorizzativi anche per semplici interventi di manutenzione ordinaria.

In questi giorni, di concerto con l’Ufficio Tecnico, verificheremo che nella proposta di delibera siano comprese tutte le osservazioni presentate dal Municipio XV, tra cui quelle relative alla realizzazione di nuovi parcheggi per l’Ospedale Sant’Andrea, al collegamento viario tra Via Concesio e la Stazione di Montebello, alla rotatoria tra Via Flaminia e Via Sacrofanese, al Centro Anziani Santa Cornelia, al parcheggio del Cimitero di Isola Farnese, al riconoscimento dei Parchi Papacci, Inviolatella Borghese e Volusia, per velocizzare la riqualificazione dei Casali, e di quello della metro C fino a Giustiniana e agli interventi di urbanizzazione primaria per il comprensorio Giustiniana VIII.

Va dato atto all’Assessore Righini di aver dato un impulso positivo a questo lavoro e grazie all’ VIII Commissione della Regione Lazio che oggi ha espresso unanime apprezzamento per quanto svolto finora, con la volontà di arrivare in tempi brevi all’approvazione definitiva”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV e della Comunità del Parco di Veio, Daniele Torquati