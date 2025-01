Istat, nel IV trimestre Pil invariato

Secondo i dati resi noti dall’Istat, nel quarto trimestre 2024 il Pil è rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dello 0,5% su base annua.

“Il Paese è fermo! Come nel trimestre precedente, l’Italia arranca e non riusciamo più a crescere neanche dello zero virgola. Quello che poi preoccupa è che la crescita acquisita per il 2025 sia nulla. Insomma, nel 2025 si parte da zero” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sul Pil del quarto trimestre.

“Unica consolazione, molto magra, è che si registra un aumento del valore aggiunto dell’industria, mentre il calo nei servizi era atteso e previsto, considerato che nel quarto trimestre il turismo non fa da traino” conclude Dona.