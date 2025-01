Uno spazio di ascolto per figli e figlie di genitori separati

Sul territorio del Distretto Sociale RM4.3 nasce il Gruppo di parola: un’opportunità di supporto per bambine, bambini, ragazze e ragazzi che affrontano la separazione familiare.

Negli ultimi decenni, il concetto di famiglia è cambiato profondamente. La separazione dei genitori, un tempo vissuta come un tabù sociale, oggi è una realtà sempre più comune e, fortunatamente, non più stigmatizzata. Tuttavia, sebbene la società abbia fatto passi avanti nella sua percezione, per chi la vive in prima persona, soprattutto bambine, bambini, ragazze e ragazzi, il cambiamento rimane un passaggio delicato, ricco di emozioni, domande e nuove dinamiche da affrontare.

Proprio per rispondere a questo bisogno nasce il Gruppo di parola dedicato a figlie e figli di genitori separati, promosso dal progetto distrettuale Centro per la famiglia: crescere insieme dei 5 comuni (Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Bracciano, Manziana e Trevignano Romano). Un’iniziativa gratuita del Distretto SocioSanitario RM 4.3, che mira a offrire uno spazio sicuro di confronto e sostegno per chi sta attraversando questa esperienza.

Perché un Gruppo di parola?

Nonostante la separazione sia sempre più accettata, questo non significa che sia facile da elaborare per chi la vive. Molte bambine, molti bambini, ragazze e ragazzi si trovano a dover gestire emozioni complesse come tristezza, rabbia, senso di colpa o paura del futuro, senza sapere con chi parlarne o come esprimerle.

Il Gruppo di parola nasce proprio per questo: un luogo di ascolto e condivisione, in cui poter raccontare il proprio vissuto, scoprire di non essere soli o sole e ricevere strumenti utili per affrontare il cambiamento con maggiore serenità.

Come funziona il Gruppo di parola?

Il percorso è strutturato in quattro incontri settimanali, della durata di due ore ciascuno, presso la Biblioteca Comunale di Bracciano. Il gruppo sarà guidato da esperti della cooperativa sociale Luogo Comune in co-progettazione con l’Ufficio di Piano del Distretto e si rivolgerà a due fasce d’età:

Bambine e bambini dai 6 ai 10 anni

Ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Naturalmente è necessario che la separazione, anche se di fatto, sia già stata comunicata ai figli e alle figlie.

I gruppi partiranno al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.

Un’opportunità per le famiglie del territorio

L’iniziativa è completamente gratuita e aperta alle famiglie residenti nei comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Canale Monterano e Manziana.

Iscrizioni aperte!

329 24 77 694

info@distrettosociosanitariorm4punto3.it

Un aiuto concreto per affrontare il cambiamento

La separazione non deve essere vissuta come un trauma, ma come una trasformazione che, se accompagnata con il giusto supporto, può essere affrontata in modo più sereno. Il Gruppo di Parola offre l’opportunità di esprimersi, di essere ascoltati e ascoltate, di comprendere meglio le proprie emozioni e di costruire nuovi equilibri con il supporto di chi sta vivendo la stessa esperienza.

Perché nessuna bambina, nessun bambino, ragazza o ragazzo dovrebbe affrontare questo percorso da solo.

Massimo Guitarrini, assessore