Canale Monterano, ex ostello, parte l’ultima fase dei lavori

Sono stati consegnati ieri i lavori di conversione dell’ostello S. Bonaventura in asilo nido comunale – missione 4 componente 1 investimento 1.1, come previsto dalla Delibera di giunta n. 77 del 25.09.2024, che ha approvato il progetto esecutivo, per un importo totale offerto al netto di IVA di € 273.103,24.

Presenti il Sindaco Alessandro Bettarelli, l’Ass. ai LLPP e Turismo Andrea Magagnini, Rup, Direttore dei lavori e azienda affidataria.

“Se nel primo mandato amministrativo – commenta l’Assessore Andrea Magagnini – siamo riusciti a sistemare l’esterno e la centrale termica di questa importante struttura del nostro Comune, oggi facciamo partire i lavori interni, che porteranno finalmente alla messa a disposizione di un immobile che solo 8 anni fa si pensava ormai perso per stato di conservazione e i tanti problemi che aveva. L’importante contributo che siamo riusciti a ottenere relativo ai fondi PNRR sugli asili nido ci permetterò di chiudere un ciclo storico sull’ex ostello per rimetterlo finalmente a disposizione della cittadinanza.”

“Si bissa l’intervento fatto due anni fa sull’attuale asilo nido di Piazza Maria De Mattias – aggiunge il Sindaco Alessandro Bettarelli – con il risultato di avere alla fine dei lavori due nuove strutture delle quali una sarà sicuramente dedicata al Nido comunale, secondo le esigenze e le richieste che avremo, l’altra si libererà per altri scopi ugualmente importanti. Sono percorsi complessi resi possibili dalla continuità amministrativa che ha portato a poter programmare iter procedimentali medio-lunghi che non pesano sul Bilancio e migliorano davvero la possibilità di avere a Canale servizi moderni, efficienti ed economici in favore dei cittadini”.