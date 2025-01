Presentato il bando che sostiene gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici

La Regione Lazio ha presentato le misure di sostegno per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici nell’ambito del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027. Il Piano, presentato dal presidente, Francesco Rocca, e dall’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica, Elena Palazzo, con un importante contributo degli assessori allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli e al Bilancio e alla Programmazione economica, Giancarlo Righini, prevede uno stanziamento totale di 60 milioni di euro, suddiviso in due azioni specifiche:

40 milioni rivolti all’obiettivo 2.1 del Programma, ovvero “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas e effetto serra”;

20 milioni destinati all’obiettivo 2.2 del Programma, “Promuovere le energie rinnovabili, in conformità della direttiva (UE) 2018/2021 sull’energia da fonti rinnovabili”

L’avviso pubblico è diretto ai Comuni sopra i 20mila abitanti, 39 in tutto, che potranno intervenire sulle loro strutture migliorandone l’efficienza, con una particolare attenzione ai progetti che sono mirati agli impianti sportivi e agli edifici scolastici che, come è noto, sono spesso quelli più energivori e bisognosi di interventi di ammodernamento.

Si tratta di un’importante occasione per affrontare al meglio la complessa sfida della transizione energetica, cogliendo questo delicato passaggio come un’opportunità per i territori. Per questo, durante l’incontro in Regione, i dirigenti delle aree tecniche competenti, insieme ai direttori responsabili dell’autorità di gestione dei fondi FESR e della programmazione economica e ai rappresentanti del GSE, hanno illustrato ai sindaci dei Comuni interessati le modalità di compilazione della scheda per presentare la manifestazione di interesse e risposto alle domande sulle modalità di partecipazione.

Le parole del Presidente Francesco Rocca: «Abbiamo stanziato 60 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici del Lazio, in particolare per scuole e impianti sportivi nei Comuni superiori a 20.000 abitanti. Questo è il frutto di un bellissimo lavoro di squadra che rispecchia la volontà di essere vicino agli amministratori locali. Abbiamo un’occasione unica, quella di cambiare paradigma culturale sull’ambiente. Siamo chiamati a rispondere a sfide che dobbiamo sentire nostre, perché abbiamo la responsabilità di quello che lasceremo alle future generazioni».

Così l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica, al Turismo e Sport della Regione Lazio Elena Palazzo: «Ho voluto fortemente questo appuntamento perché ritengo essenziale che la Regione Lazio incontri i Comuni coinvolti e accompagni gli amministratori locali verso la transizione energetica, illustrando in maniera dettagliata le modalità di presentazione della manifestazione di interesse per accedere ai finanziamenti previsti nell’ambito del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027». «Le risorse disponibili saranno ripartite fra i Comuni con più di 20mila abitanti attraverso una suddivisione commisurata sull’estensione della popolazione e del territorio. Ci tengo a sottolineare che abbiamo voluto che fosse prevista una premialità in termini economici per quelle amministrazioni che decideranno di efficientare impianti sportivi e scuole» ha aggiunto l’assessore Palazzo.