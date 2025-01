Giubileo, la Cna entra in campo

Cna Sostenibile ha ottenuto il finanziamento per dare il via al progetto “Sulla via Francigena verso il Giubileo 2025”, che poggia le basi su due azioni: un corso di formazione per disoccupati e uno per le imprese sul marketing turistico a 360 gradi, entrambi gratuiti.

Il progetto, finanziato dal Fondo sociale europeo tramite la Regione Lazio, vede come partner la Dmo (Destination management organization) “La Francigena e le vie del gusto in Tuscia” e PromoTuscia. Dopo aver rilevato i fabbisogni sul tema, attraverso il progetto si intendono promuovere e sviluppare competenze specifiche nelle aree del marketing e delle lingue straniere per l’accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo. Si tratta di competenze indispensabili per migliorare le capacità ricettive e valorizzare gli itinerari turistici collegati alla via Francigena e integrati nei cammini giubilari.

Queste le due azioni. Il primo corso, da 300 ore, è rivolto a 15 persone disoccupate o in stato di non occupazione e sarà incentrato sul profilo di “Tecnico del marketing turistico”. Per i partecipanti è prevista un’indennità di frequenza. Al secondo, da 120 ore, prenderanno invece parte 16 imprese del territorio che verranno accompagnate in un percorso di rafforzamento delle loro competenze in materia di digital marketing, uso della lingua inglese e turismo esperienziale. Le lezioni si svolgeranno nelle aule di Cna Sostenibile, in via dell’Industria.

Il progetto punta a incidere sull’occupazione e la crescita professionale, trasferendo competenze specialistiche per accogliere al meglio i pellegrini che passeranno dalla via Francigena per raggiungere Roma in occasione del Giubileo. L’abbinamento tra turismo e marketing esperienziale oggi risulta strategico, imprese e professionisti devono quindi farsi trovare pronti a offrire i propri prodotti e servizi sottoforma di “offerte esperienziali”. Ed è ciò che Cna Sostenibile, insieme ai partner del progetto, intende fare attraverso progetto “Sulla via Francigena verso il Giubileo 2025”.